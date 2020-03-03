Коронавірус: ВООЗ може надати Україні додаткові тести при необхідності

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) за необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавірусу. Про це заявив голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент РБК-Україна.

Радуцький зазначив, що поки тестів в Україні достатньо.

"Що стосується тестів. Тести в Україні є. В тій кількості, якої на сьогодні достатньо. ВООЗ контролює процес. Як тільки ми будемо розуміти, що треба більше тестів, то ВООЗ надасть більше тестів", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні в Україні повідомили про перше зараження коронавірусом. Заразився чоловік, який разом з дружиною подорожував в Італію. У зараженого коронавірусом українця лихоманка і сухий кашель.

РБК-Україна писало, що вчора у Тернополі медики оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини на коронавірус. Дитину віком 2,5 роки госпіталізували із одного із приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулась із поїздки у Мадрид (Іспанія).