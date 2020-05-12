ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Вінницькій області: влада заявила про ознаки другої хвилі

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 18:51
Коронавірус у Вінницькій області: влада заявила про ознаки другої хвилі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Регіон фіксує поступове зростання захворюваності

На сьогодні спостерігаються ознаки другої хвилі коронавірусу у Вінницькій області. Про це на брифінгу заявив голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський.

За його словами, у багатьох випадках у регіоні неправильно витлумачили ослаблення карантину.

"Можу констатувати, у нас є ознаки початку другої хвилі захворюваності коронавірусом у Вінницькій області. Протягом першого повного тижня травня у нас поступове збільшення кількості виявлених випадків. А також за останню добу у нас ще 27 випадків захворювання", - заявив Скальський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку епідемії у Вінницькій області коронавірус зафіксували у 580 осіб. При цьому 300 випадків виявлено в обласному центрі, далі по захворюваності йдуть Калинівський, Вінницький і Жмеринський райони.

Також повідомлялося, що за добу в Жмеринському районі на коронавірус захворіли 12 осіб, серед них - працівники районної державної адміністрації та районної ради. Загалом з початку епідемії в Жмеринському районі було зареєстровано 25 лабораторно підтверджених випадків.

Теги Новини України Винницкая областьзаражениеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся