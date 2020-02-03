Ватикан відправив допомогу в Китай через коронавірус

за станом на 3 лютого в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли. При цьому 361 смертельний випадок був зареєстрований в Китаї, ще один за межами країни.

Раніше РБК-Україна писало, що США обмежать в'їзд на територію країни іноземних громадян, які за останні два тижні відвідували Китай через загрозу поширення коронавіруса. Обмеження не торкнуться тільки найближчих родичів членів екіпажів або постійних жителів країни.