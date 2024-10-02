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Коронавирус в Украине: всплеск заболеваемости, вызванный субвариантом FLiRT, прошел

Фото: Коронавирус в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Субвариант коронавируса FLiRT в Украине отступает. Наиболее уязвимыми к нему оказались люди старше 60 лет.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) рассказывает об итогах летней вспышки COVID-19.

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в сентябре заболеваемость коронавирусом снизилась на 57% по сравнению с августом. За неполный месяц COVID-19 переболело более 28 тыс. человек, из которых лишь немногим более 5 тыс. нуждались в госпитализации. Он отмечает, что эти показатели считаются нормальными для начала осени.

В Минздраве говорят, что COVID-19, как и грипп, останется с нами и будет продолжать циркулировать. Однако всплеск заболеваемости, вызванный субвариантом FLiRT, истек. Большинство случаев госпитализации зафиксировано среди пациентов старше 60 лет, не привившихся. Поэтому для этой категории граждан важно вакцинироваться.

В Украине начинается обычный эпидемический сезон, когда будет расти циркуляция респираторных вирусов, преимущественно простуд и других ОРВИ. В общей сложности около 75 тысяч украинцев переболели коронавирусом в течение летнего сезона. Приблизительно 15-17% заболевших нуждаются в стационарной помощи, что является нормальными показателями для респираторных инфекций.

Кузин также подчеркнул, что рост заболеваемости в августе был непредсказуемым, но сейчас тенденции стабилизируются с учетом сезонного повышения заболеваемости. Уровень летальности от COVID-19 значительно ниже, чем в предыдущие периоды, в частности во время вспышки, вызванной штаммом Дельта.

Среди госпитализированных преобладают лица в возрасте 60 лет и старше, в том числе невакцинированные или не полностью прошедшие курс прививки. Срок самоизоляции для больных COVID-19 составляет в среднем 5 дней, но вскоре могут быть обновлены рекомендации со стороны Евросоюза и ВОЗ.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новом штамме COVID-19, распространяемом по Европе. Он оказался более заразным, чем его предыдущие версии. По словам экспертов, возникший из Omicron вариант XEC в ближайшее время может стать доминирующим штаммом на всем континенте.

Также мы писали о том, что сезон гриппа в Украине совсем близко и как его отличить от коронавируса. Симптомы, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2, теперь более похожи на симптомы других респираторных инфекций, включая грипп. Исследования показывают, что у людей с сезонным гриппом кашель обычно возникает перед повышением температуры, тогда как первым симптомом COVID-19 является лихорадка.

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