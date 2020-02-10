Коронавірус в українця та Оскар 2020: новини за вихідні

Коронавірус вперше виявили в українця, затримані ймовірні учасники стрільби в Мукачево, названі переможці премії Оскар 2020. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 8-9 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Поліція затримала ймовірних учасників стрілянини в Мукачеві

В суботу ввечері, 8 лютого, правоохоронці затримали кількох осіб, які можливо причетні до стрілянини у Мукачеві. Підозрювані чинили збройний опір.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом. У той же день Мукачівська міська рада попросила президента України Володимира Зеленського ввести в місто підрозділи Національної гвардії.

Зеленський попросив Папу Римського про допомогу зі звільненням полонених українців

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском попросив допомогти зі звільненням українців, які знаходяться у полоні на Донбасі, в Криму та в Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Twitter.

"Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після "Норманді" в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні", - написав президент.

Китайський коронавірус вперше виявили в українця

Новий вид китайського коронавірусу вперше було виявлено в громадянина України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Mainichi.

Так, в одного з українців, які перебувають на борту круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, підтвердили зараження новим видом коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Гончарук назвав кандидата на посаду міністра окупованих територій

Посада міністра окупованих територій була запропонована представнику України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексію Резнікову. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій шляхом розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій.

Двоє екс-"беркутівців" повернулися до Києва після обміну

Колишні "беркутівці" Олександр Маріченко і Сергій Тамтура, які в кінці 2019 року були обміняні у ОРДЛО, повернулися в Київ. Про це заявив адвокат Олексій Горошинський в Facebook.

Адвокат також розмістив на своїй сторінці відкритий лист екс-"беркутівців" на ім'я президента Володимира Зеленського, голови Верховної ради Дмитра Разумкова і генпрокурора Руслана Рябошапки.

Маріченко і Тамтура звернулися до Зеленського, Разумкова і Рябошапки з відкритим листом.

У Таїланді військовий відкрив стрілянину в ТЦ, є жертви та заручники

У суботу, 8 січня, військовослужбовець влаштував стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду. Озброєний чоловік застрелив свого командувача і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21. Поліція ліквідувала військового.

Повідомляється, що станом на 9 лютого число загиблих в результаті стрілянини досягло 30 осіб. Також повідомляється про 58 постраждалих.

Оскар 2020: головні переможці церемонії

Оскар 2020 відбувся в голлівудському театрі "Долбі" в ніч з 9 на 10 лютого. Грандіозна 92-я церемонія вручення золотих статуеток зібрала головних представників світової кіноіндустрії на червоній доріжці.

Тріумфатором 92-ї церемонії нагородження "Оскар" став фільм "Паразити", він отримав 4 нагороди з 6, на які був номінований. Оскар 2020 запам'ятався також тим, що Бред Пітт отримав свою першу статуетку.

Детальніше про те, хто став володарем "Оскара" 2020 в головних номінаціях - в матеріалі Styler.