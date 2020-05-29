Коронавірус в Україні: у західних областях зростає кількість нових хворих

Україна знаходиться на плато захворюваності на коронавірус, коли щоденна кількість одужавших дорівнює новим зараженим, але влада сподівається на оптимістичний сценарій швидкого завершення епідемії в країні протягом місяця. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 29 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

захворіли на коронавірус в країні 22811 особи

померли від ускладнень хвороби 679 українців

у Міністерстві охорони здоров'я побоюються повторного спалаху коронавирусу

Україна відкриває свої кордони

в країні не вистачає економічних програм допомоги

через пандемію аеропорт "Київ" на межі фінансового краху

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні підтверджено лабораторно 429 нових випадків зараження, померли від ускладнень 10 хворих, 495 одужали.

Всього через COVID-19 в Україні померли 679 хворих, одужали 8934 з 22811 інфікованих.

За останні 24 години найбільшу кількість нових заражених виявлено у Чернівецькій (58), Львівській (50), Рівненській областях (40) та Києві (56). Жодного нового випадку захворювання не зафіксовано у Черкаській, Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 957 (555 одужали)

Волинська обл. - 863 (234 одужали)

Дніпропетровська область. - 930 (261 одужав)

Донецька обл. - 158 (82 одужали)

Житомирська обл. - 694 (408 одужали)

Закарпатська обл. - 1147 (394 одужали)

Запорізька обл. - 431 (246 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1360 (780 одужали)

Київ - 2849 (597 одужали)

Київська обл. - 1535 (394 одужали)

Кіровоградська обл. - 503 (394 одужали)

Луганська обл. - 46 (39 одужали)

Львівська обл. - 1563 (361 одужав)

Миколаївська обл. - 284 (145 одужали)

Одеська обл. - 878 (182 одужали)

Полтавська обл. - 268 (244 одужали)

Рівненська обл. - 1628 (754 одужали)

Сумська обл. - 167 (141 одужав)

Тернопільська обл. - 1145 (884 одужали)

Харківська обл. - 1011 (235 одужали)

Херсонська обл. - 177 (155 одужали)

Хмельницька обл. - 407 (206 одужали)

Черкаська обл. - 401 (300 одужали)

Чернівецька обл. - 3259 (888 одужали)

Чернігівська обл. -150 (55 одужали).

Ситуацію із захворюваністю прокоментував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, у Міністерстві охорони здоров'я побоюються повторного зростання захворюваності на коронавірус в Україні після запуску метро і громадського транспорту в містах. Про можливість повернення до "жорсткого" карантину у разі різкого зростання кількості заражених, заявив мер Києва Віталій Кличко. Згортання послаблення карантину відбудеться, якщо кількість нових випадків інфікування за 7 днів буде більше 24 заражених на 100 тис населення, а також якщо завантаженість лікарень пацієнтами з COVID-19 перевищить 75%. У даний момент країна знаходиться на плато, коли щоденна кількість тих, хто одужав від коронавирусу, дорівнює кількості інфікованих, резюмував прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Офісі президента.

Оскільки колапсу системи української системи охорони здоров'я не було, головний санітарний лікар країни схиляється до більш оптимістичного прогнозу про нульову захворюваність менш ніж через місяць, оскільки коронавірус має сезонний характер. " Ми говоримо про 22 червня… є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання", - вважає Ляшко.

Адаптивний карантин в Україні

Глава держави Володимир Зеленський звернув увагу уряду на нестачу економічних програм допомоги бізнесу під час пандемії. "Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", - сказав Зеленський.

Країні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії, вважає президент. Прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв незабаром провести регуляторну гільйотину - реформу з дерегуляції, щоб всіляко полегшити роботу малого бізнесу.

Про критичну ситуацію і необхідність державної підтримки поінформував керівник міжнародного аеропорту "Київ" Олег Левченко. Він упевнений, що без додаткового фінансування Україна може втратити другий найбільший аеропорт країни. Підприємство другий місяць поспіль генерує збитки. У компанії зупинили все, що можна, але законсервувати повністю аеропорт неможливо. Ситуацію ускладнює те, що організація брала кредит 2 млрд грн у банку на реконструкцію аеропорту в розрахунку на регулярні авіарейси.

Міністерство закордонних справ провело моніторинг і підготувало перелік країн, з якими скоро відновляться авіасполучення. Не вводили заборону на польоти Білорусь, Великобританія, Іран, Ірландія, Корея, Мексика, Німеччина, Нідерланди та Чехія. До кінця травня актуальні обмеження в Австрії, Румунії, Азербайджані, Словаччини, Греції та Грузії. У перших числах червня відновлять авіасполучення Туреччина та Естонія, до середини місяця Болгарія, Індонезія, Ісландія, Кіпр, Коста-Ріка, Люксембург, Македонія, Португалія, Єгипет і Ізраїль. До кінця червня закриті кордони Куби, Таїланду і Молдови. У липні дозволять польоти Домініканська Республіка і Вірменія.

Про ситуацію із залізничним транспортом повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Для відновлення залізничного сполучення в країні "Укрзалізниця" виділяє 42 потяга. Продаватимуться лише 50% місць у вагонах, тобто не більше 2 пасажирів в одному купе. Під час посадки пасажири повинні одягнути маски і пройти перевірку температури. Провідники протягом рейсу щогодини повинні проводити прибирання, а у кожному вагоні буде встановлено санітайзер. З 1 червня почнуть працювати потяги "Інтерсіті", вагони СВ і купе, плацкартні вагони використовувати не будуть. У даний момент готові до пасажирських перевезень Харківська, Донецька, Луганська, Одеська, Полтавська і Черкаська області. У Хмельницькій та Тернопільській працюватиме лише приміське сполучення. У 10 областях вийдуть на маршрути 214 приміських поїздів. У Чернівецькій та Закарпатській областях залізничне сполучення залишиться закритим.

Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні. Це рішення уряду анонсувалося тиждень тому, але днями набрало чинності. За словами представника Держприкордонслужби Андрія Демченко, поки невідомо, чи готові сусідні країни відкрити свої КПП у відповідь.

Наслідки пандемії у світі

У Вірменії повідомили про другу хвилю коронавирусу. Протягом останнього місяця кількість нових заражених зросла у 4 рази. Якщо на початку травня щодня в країні реєструвалися близько 100 випадків інфікування, то до кінця місяця це число збільшилося до 400. "На жаль, ми повинні констатувати, що в країні склалася важка ситуація. Де-факто можемо сказати, що маємо справу з другою хвилею коронавірусу", - заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Влада має намір посилити адміністративні важелі для дотримання громадянами карантинних заходів. А у Канаді парламент призупинив свою роботу до вересня через пандемію коронавирусу. За це рішення проголосували навіть опозиціонери.

Англійська Прем'єр-ліга назвала дату відновлення матчів сезону, перерваного через пандемію. "Манчестер Сіті" зіграє з "Арсеналом", а "Шеффілд Юнайтед" з "Астон Віллою" 17 червня. Матчі будуть проходити при порожніх трибунах, але будуть транслюватися у прямому ефірі британських каналів. Передбачається, що це будуть перші футбольні матчі після тримісячної перерви.