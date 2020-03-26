Коронавірус в Україні зафіксовано вже в 15 областях і Києві: карта

Коронавірус в Україні зафіксовано вже в 15 областях і Києві, зафіксовано 156 заражень та досліджуються 37 підозр. Про це повідомляє Центр громадянського здоров'я.

Зокрема, у Луганській, Херсонській, Донецькій та Вінницькій областях по 1-му випадку Covid-19, у Львівській, Дніпропетровській, Житомирській, Черкаській та Волинській областях по 2 зараження, в Одеській області - 4 випадки, у Запорізькій області - 7 випадків, у Тернопільські - 15, у Івано-Франківській - 16, у Київській - 24, у Чернівецькій - 42 випадки зараження і у Києві - 34 випадків.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 156.

Зокрема, у період з 21:45 25 березня по 8:00 26 березня, в Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося ще 5 осіб з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.