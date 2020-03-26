ru
ua

Коронавірус в Україні зафіксовано вже в 15 областях і Києві: карта

Новини » Коронавірус   

Найбільше випадків зараження коронавірусом у Чернівецькій області - їх 42

Коронавірус в Україні зафіксовано вже в 15 областях і Києві, зафіксовано 156 заражень та досліджуються 37 підозр. Про це повідомляє Центр громадянського здоров'я.

Зокрема, у Луганській, Херсонській, Донецькій та Вінницькій областях по 1-му випадку Covid-19, у Львівській, Дніпропетровській, Житомирській, Черкаській та Волинській областях по 2 зараження, в Одеській області - 4 випадки, у Запорізькій області - 7 випадків, у Тернопільські - 15, у Івано-Франківській - 16, у Київській - 24, у Чернівецькій - 42 випадки зараження і у Києві - 34 випадків.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 156.

Зокрема, у період з 21:45 25 березня по 8:00 26 березня, в Львівській області з підозрою на коронавірус звернулося ще 5 осіб з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом
Читати всі новини