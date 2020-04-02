Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сьогодні в лікарнях знаходяться майже 400 пацієнтів з СOVID-19

Станом на 2 квітня коронавірус в Україні виявили у 57 дітей. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що коронавірус підтвердили у 57 дітей і 747 дорослих. У лікарнях перебувають 398 пацієнтів, з яких 15 - на штучній вентиляції легенів.

"Найбільша частка хворих серед осіб від 30 до 60 років - 60,7%", - йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, всього зафіксовано 20 летальних випадків. Серед померлих 15 жінок і 5 чоловіків. Більшість людей у віці від 50 років.

З початку спалаху коронавірусу одужали 13 осіб - повторне лабораторне дослідження не виявило вірус в організмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області лабораторно підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, у тому числі і у чотирьох дітей.

Раніше також стало відомо, що в Києві за порушення обсервації склали адміністративні протоколи стосовно понад 60 осіб. Повідомляється, що п'ятьох з них вже оштрафували на суму 17 000 гривень, решта протоколи знаходяться ще на розгляді в судах.