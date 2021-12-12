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Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 5 тисяч людей, а померли - 238

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 5275 людей, а померли - 238. Найбільше нових випадків в Києві, Дніпропетровській та Волинській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 2 566 осіб; летальних випадків - 238; одужали - 11 626 осіб. Протестували методом ПЛР - 19 632 людини, методом ІФА - 4350, експрес-тестами - 20 879.

Найбільше нових випадків у Києві (461), Дніпропетровській (376), Волинській (314), Одеській (311) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 559 092 особи; одужали - 3 195 913 особи; летальних випадків - 91 027.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України