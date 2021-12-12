Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 5 тисяч людей, а померли - 238

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 5275 людей, а померли - 238. Найбільше нових випадків в Києві, Дніпропетровській та Волинській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 2 566 осіб; летальних випадків - 238; одужали - 11 626 осіб. Протестували методом ПЛР - 19 632 людини, методом ІФА - 4350, експрес-тестами - 20 879.
Найбільше нових випадків у Києві (461), Дніпропетровській (376), Волинській (314), Одеській (311) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 559 092 особи; одужали - 3 195 913 особи; летальних випадків - 91 027.