Коронавірус в Україні: за добу захворіли 11 288 людей і більше 200 померли

В Україні підтвердили 11 288 нових випадків коронавірусу. Найбільше за добу в Одеській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 4 747 осіб; летальних випадків - 219; одужала - 3 541 особа. Протестували методом ПЛР 33 545 осіб, методом ІФА - 5350, експрес-тестами - 34 075.
Найбільше за добу нових заражень виявили в Одеській області (+1396), Харківській області (+948), Донецькій області (+934), Дніпропетровській області (+748).
За весь час пандемії в Україні: