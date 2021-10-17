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Коронавірус в Україні: за добу захворіли 11 288 людей і більше 200 померли

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили 11 288 нових випадків коронавірусу. Найбільше за добу в Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 4 747 осіб; летальних випадків - 219; одужала - 3 541 особа. Протестували методом ПЛР 33 545 осіб, методом ІФА - 5350, експрес-тестами - 34 075.

Найбільше за добу нових заражень виявили в Одеській області (+1396), Харківській області (+948), Донецькій області (+934), Дніпропетровській області (+748).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 635 170 осіб;
  • одужали - 2 325 997 осіб;
  • летальних випадків - 60 633.
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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України