Коронавірус в Україні: за добу 553 заражених

Кількість заражених коронавірусом в Україні наближається до 30 тисяч
Станом на 5 червня в Україні заразились коронавірусом 25 963 людей. За минулу добу зафіксовано 553 нових випадків COVID-19.
Такі дані наводить карта Центру громадського здоров'я.
Разом з тим, за вчора померли від інфекції 15 людей та 330 людей одужали.
Найбільш зараженими регіонами лишаються Чернівецька область (3519), місто Київ (3292), Львівська область (1988), Рівненська область (1962), Київська область (1711).
Ситуація в областях:
Вінницька область - 1093 випадки;
Волинська область - 1008 випадків;
Дніпропетровська область - 960 випадків;
Донецька область - 195 випадків;
Житомирська область - 855 випадків;
Закарпатська область - 1280 випадків;
Запорізька область - 477 випадків;
Івано-Франківська область - 1507 випадків;
Кіровоградська область - 538 випадків;
м. Київ - 3292 випадки;
Київська область - 1711 випадків;
Львівська область - 1988 випадків;
Луганська область - 51 випадок;
Миколаївська область - 307 випадків;
Одеська область - 970 випадків;
Полтавська область - 272 випадки;
Рівненська область - 1962 випадки;
Сумська область - 188 випадків;
Тернопільська область - 1233 випадки;
Харківська область - 1196 випадків;
Херсонська область - 179 випадків;
Хмельницька область - 501 випадок;
Чернівецька область - 3519 випадків;
Черкаська область - 432 випадки;
Чернігівська область - 250 випадків.
Раніше повідомлялось, що кількість заражених коронавірусом в Україні зростає через недотримання рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та послаблення карантину. У той же момент, у ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени
Зазначимо, київська комісія навряд чи дозволить перейти до наступного етапу зняття обмежень через складну епідемічну ситуацію.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області в найближчі дні буде змінена статистика щодо захворюваності коронавірусом COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна