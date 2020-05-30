Коронавірус в Україні: за добу 393 нових випадків

Одужали 377 осіб
В Україні за останню добу підтвердили 393 нових випадків вірусу COVID-19. При цьому одужали 377 осіб.
Про це свідчать дані РНБО.
Так, загальне число підтверджених випадків коронавірусу по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (56) та Рівненській (52) областях, а також у Києві (55 випадків).
Немає нових випадків коронавірусу за останні 24 години в Черкаській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.
За даними Центру громадського здоров'я, всього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.
"Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків", - йдеться в повідомленні.
Ситуація в регіонах:
Нагадаємо, у Національній академії наук раніше заявили, що Україна пройшла пік коронавірусу.
Також РБК-Україна писало, що у разі другої хвилі коронавірусу українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з епідемією.
Автор: Максим Зайченко