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Коронавірус в Україні: за добу 393 нових випадків

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Одужали 377 осіб

В Україні за останню добу підтвердили 393 нових випадків вірусу COVID-19. При цьому одужали 377 осіб.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, загальне число підтверджених випадків коронавірусу по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (56) та Рівненській (52) областях, а також у Києві (55 випадків).

Немає нових випадків коронавірусу за останні 24 години в Черкаській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

За даними Центру громадського здоров'я, всього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. - 958 (555 одужали);
  • Волинська обл. - 887 (255 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 933 (264 одужали);
  • Донецька обл. - 158 (82 одужали);
  • Житомирська обл. - 699 (416 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1171 (405 одужали);
  • Запорізька обл. - 440 (248 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1379 (818 одужали);
  • Київ - 2904 (637 одужали);
  • Київська обл. - 1556 (394 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 506 (398 одужали);
  • Луганська обл. - 46 (39 одужали);
  • Львівська обл. - 1619 (379 одужали);
  • Миколаївська обл. - 288 (152 одужали);
  • Одеська обл. - 883 (208 одужали);
  • Полтавська обл. - 268 (244 одужали);
  • Рівненська обл. - 1680 (869 одужали);
  • Сумська обл. - 168 (141 одужав);
  • Тернопільська обл. - 1160 (905 одужали);
  • Харківська обл. - 1025 (242 одужали);
  • Херсонська обл. - 178 (161 одужав);
  • Хмельницька обл. - 432 (232 одужали);
  • Черкаська обл. - 401 (300 одужали);
  • Чернівецька обл. - 3306 (904 одужали);
  • Чернігівська обл. - 159 (63 одужали).

Нагадаємо, у Національній академії наук раніше заявили, що Україна пройшла пік коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у разі другої хвилі коронавірусу українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з епідемією.

Автор: Максим Зайченко

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