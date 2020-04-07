Коронавірус в Україні: стало відомо, скільки втратили місцеві бюджети

У зв'язку з введенням карантину в Україні через коронавірус місцеві бюджети втратять сотні мільйонів гривень. РБК-Україна дізналось, скільки можуть втратити бюджети Києва, Одеси і Дніпра.

У прийнятому Радою "антикоронавірусному" законі №3275 йдеться про те, що бізнес не буде сплачувати земельну плату і податок на майно тільки за березень. За словами голови Асоціації міст України, мера Києва Віталія Кличка, через податкові пільги та інші обмеження місцеві бюджети втратять мінімум 12,4 млрд гривень. Тільки столиця недоотримає приблизно 1,6 млрд гривень, зазначив Кличко.

"У громад не залишиться коштів на зарплати медикам, вчителям, працівникам соціальних та комунальних служб. Органи місцевого самоврядування, можна сказати, залишилися один на один з пандемією. Мери міст і містечок закуповують маски, засоби захисту для лікарів, обладнання, шукають засоби і спонсорів. Тому важливо, щоб центральна влада чула місцеві громади, їх потреби та зауваження", - прокоментував РБК-Україна Кличко.

Більш критично з приводу податкових новацій висловився мер Дніпра Борис Філатов. За його оцінкою, бюджет міста може недоотримати 300 млн гривень.

"Весь світ допомагає постраждалим містах величезними фінансовими вливаннями, а вони приймають закон, який остаточно грабує місцеве самоврядування... Люди, що провалили держбюджет і, які впустили промвиробництво, штампуючі божевільні закони, не читаючи їх, тепер вирішили запустити свої брудні і криві руки в гроші територіальних громад", - написав він на своїй сторінці у Facebook

РБК-Україна звернулося за коментарем до Бориса Філатова, щоб детальніше дізнатися про те, як місто переживає епідемію, але нам відмовили, пославшись "на зайнятість".

Втрати бюджету Одеси від обмежень за очікуваними прогнозними розрахунками на 2020 рік складуть близько 100 млн гривень, розповів мер міста Геннадій Труханов.

"І якщо Одесі ці закони завдали відчутного, але не критичного удару, то для багатьох невеликих міст, де податок на землю та нерухомість є основним джерелом доходів, по суті, це нокаут", - зазначив Труханов.

Нагадаємо, Кличко заявив, що в Києві півмільйона жителів вимушено взяли відпустку за свій рахунок у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу в Україні.

Зазначимо, МОЗ повідомляв, що станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.