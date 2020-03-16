Коронавірус в Україні: стали відомі деталі про два останні випадки

Мешканці Чернівецької області, у яких виявили коронавірус, були госпіталізовані ще минулого тижня. Про це йдеться в Facebook Чернівецької обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що пацієнти були госпіталізовані з підозрою на коронавірус ще 6 і 13 березня.

"З того часу перебувають в інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні та отримують належну медичну допомогу. Хворі ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота з контактними особами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 16 березня в Україні зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість заражених досягли п'яти осіб: чотири випадки в Чернівецькій і один - у Житомирській області.

Раніше також стало відомо, що у евакуйованих з Італії українців не виявили коронавірус. Після прибуття літака до України в аеропорту "Бориспіль" лікарі зробили швидкий тест на COVID-19, проте всі евакуйовані все одно зобов'язалися піти на 14-денну ізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).