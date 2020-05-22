Коронавірус в Україні: смертність від CIVID-19 значно скоротилася

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні кількість хворих перевищила 20 тисяч осіб

Пандемія коронавирусу слабшає в усьому світі. В Україні діє адаптивний карантин, частина регіонів країни запускає економіку, а інші області відмовляються вводити послаблення через зростання захворюваності. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 22 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 20148 осіб

померли від ускладнень хвороби 588 українців

смертність від коронавируса в Україні в два рази нижче ніж в Європі

у Рівненській і Київській областях вирішено не послаблювати карантин з 22 травня

країна буде жити у режимі "м'яких кроків" ще кілька місяців

друга хвиля пандемії COVID-19 неминуча

Статистика захворюваності в Україні

В Україні за останні 24 години зафіксовано 442 випадки інфікування, померли від ускладнень інфекції 9 українців, 358 одужали. Смертність від коронавирусу за добу скоротилася у порівнянні з попередніми днями майже у 2 рази.

Під час карантину в Україні померли від ускладнень 588 громадян країни, одужали 6585 з 20148 хворих.

Найбільша кількість хворих за добу зафіксовано у Чернівецькій, Львівській, Рівненській, Волинській областях і Києві. Через складну ситуацію із захворюваністю у Чернівецькій області МВС направило у регіон санітарний вертоліт, обладнаний ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем."За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перевантажені, область скористається цією перевагою", - поінформував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У Рівненській ш Київський областях влада вирішила не послабляти карантин з 22 травня через епідемічну ситуацію.

Жодного нового випадку не зафіксовано у в Херсонській, Полтавській та Луганській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 824 (441 одужав)

Волинська обл. - 740 (177 одужали)

Дніпропетровська область. - 859 (176 одужали)

Донецька обл. - 141 (57 одужали)

Житомирська обл. - 607 (273 одужали)

Закарпатська обл. - 1003 (255 одужали)

Запорізька обл. - 401 (221 одужав)

Івано-Франківська обл. - 1268 (596 одужали)

Київ - 2522 (338 одужали)

Київська обл. - 1344 (262 одужали)

Кіровоградська обл. - 460 (344 одужали)

Луганська обл. - 43 (33 одужали)

Львівська обл. - 1240 (250 одужали)

Миколаївська обл. - 277 (109 одужали)

Одеська обл. - 814 (106 одужали)

Полтавська обл. - 266 (218 одужали)

Рівненська обл. - 1323 (453 одужали)

Сумська обл. - 166 (106 одужали)

Тернопільська обл. - 1105 (720 одужали)

Харківська обл. - 866 (208 одужали)

Херсонська обл. - 173 (133 одужали)

Хмельницька обл. - 299 (89 одужали)

Черкаська обл. - 383 (227 одужали)

Чернівецька обл. - 2905 (752 одужали)

Чернігівська обл. -119 (41 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

В країні показник смертності становить від 2,7% до 2,9%. Такі дані озвучувалися на нараді в Офісі президента. Для порівняння у Швеції цей показник на рівні 6,25%, а у Великобританії - 5,7%. "Україну врятували вчасно введені карантинні заходи і великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало", - заявив президент Володимир Зеленський.

У рамках адаптивного карантину в країні введені послаблення. Економіка держави починає відновлюватися. Понад 7,6 тисяч торговельних і побутових закладів відновили роботу в Україні, повідомляє прес-служба Мінекономіки. 9,6 тис організацій вже перевірено Держпродспоживслужбою щодо дотримання протиепідемічних заходів. " На сьогодні в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків, це майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків", - інформує прес-служба відомства. За даними Держстату, за два місяці карантину в Україні зафіксовано стрімке падіння торгового обороту. Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі у квітні і березні цього року скоротився на 14,9% і 23% відповідно.

З 1 червня в Києві почнуть працювати дитячі садки і школи для випускників 11 класів, а також заклади професійно технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів, повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Рішення щодо відкриття великих торгівельних центрів ми ухвалемо окремо. Після того, як метро відновить свою роботу", - уточнює позицію влади градоначальник.

Антимонопольний комітет України зажадав від авіаперевізників утриматися від обіцянок здійснити переліт до завершення карантину. За даними АМКУ, авіакомпанії поширили інформацію про можливості покупки авіаквитків на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року, не вказуючи, що карантинні обмеження на авіарейси між Україною та іншими країнами можуть бути продовжені на невизначений термін.

Ситуацію роз'яснив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Зараз їхати до Румунії або Польщі може тільки той, хто має паспорт цієї країни або вид на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь в середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі", - заявив Аваков. За його словами, незважаючи на послаблення 25 травня та 1 червня українці будуть кілька місяців жити у режимі "м'яких кроків", поки не буде вакцини проти коронавирусу.

Наслідки пандемії у світі

Кількість заражених коронавірусом у світі перевищує 5 млн хворих, з них вилікувалися 2 млн осіб, померли 329 тис, знаходяться у важкому стані 45 тис. Найбільша кількість заражених у США - понад 1,5 млн пацієнтів, далі йде Росія з 308 тис інфікованими.

Голова Європейського центру запобігання і контролю захворювань Андреа Аммон впевнена у тому, що друга хвиля пандемії коронавирусу неминуча. "Питання в тому, коли вона (друга хвиля - ред.) буде і наскільки великою… Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення - а показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим. Вірус навколо нас і поширюється набагато більше, ніж у січні і лютому", - заявила Аммон.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines відновила бронювання місць на авіарейси в Україну з 10 червня. "Всі наші міжнародні перельоти припинені до 10 червня 2020 року, а також всі наші внутрішні перельоти припинені до 4 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Американські корпорації в інтернеті Apple і Google анонсували спеціальний додаток, що дозволяє вказувати контакти безсимптомних хворих на коронавірус. Програмою вже зацікавилася влада кількох штатів. Як описують розробники, додаток збирає дані про контакти користувача і спрощує пошук нових інфікованих.

Через пандемію коронавирусу Міжнародна федерація плавання перенесла чемпіонат світу на короткій воді в Об'єднаних Арабських Еміратах на півтора року. Згідно з ухваленим рішенням, змагання пройдуть в Абу-Дабі з 13 по 18 грудня 2021 року.

Автор: Андрій Павлишин