Коронавірус в Україні: ситуація з захворюваністю у 3 областях ускладнюється

Україна готується до третього етапу послаблення карантину, а захворюваність у західних регіонах країни не падає. Країна продовжила податкові пільги і бере кредит на боротьбу з наслідками пандемії. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 30 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 23204 особи

померли від ускладнень хвороби 696 українців

4 області не будуть послаблювати карантин

в Україні продовжили податкові пільги

уряд готується зняти заборону на в'їзд іноземців

Південна Корея посилює карантин

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 393 особи, померли від ускладнень 17 хворих, 377 одужали.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 696 хворих, одужали 9311 з 23204 інфікованих.

Найбільша кількість нових заражених зафіксовано за добу у Чернівецькій (47), Львівській (56), Рівненській областях (52) і Києві (55). Жодного нового випадку захворювання не виявлено у Черкаській, Полтавській, Донецькій і Луганській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 958 (555 одужали)

Волинська обл. - 887 (255 одужали)

Дніпропетровська область. - 933 (264 одужали)

Донецька обл. - 158 (82 одужали)

Житомирська обл. - 699 (416 одужали)

Закарпатська обл. - 1171 (405 одужали)

Запорізька обл. - 440 (248 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1379 (818 одужали)

Київ - 2904 (637 одужали)

Київська обл. - 1556 (394 одужали)

Кіровоградська обл. - 506 (398 одужали)

Луганська обл. - 46 (39 одужали)

Львівська обл. - 1619 (379 одужали)

Миколаївська обл. - 288 (152 одужали)

Одеська обл. - 883 (208 одужали)

Полтавська обл. - 268 (244 одужали)

Рівненська обл. - 1680 (869 одужали)

Сумська обл. - 168 (141 одужав)

Тернопільська обл. - 1160 (905 одужали)

Харківська обл. - 1025 (242 одужали)

Херсонська обл. - 178 (161 видужав)

Хмельницька обл. - 432 (232 одужали)

Черкаська обл. - 401 (300 одужали)

Чернівецька обл. - 3306 (904 одужали)

Чернігівська обл. -159 (63 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

У 3 регіонах на Заході України фіксується зростання кількості нових інфікованих. Це не дозволяє приступити до пом'якшення карантину. Якщо у Львівській області параметр інцидентності трохи перевищено, то у Чернівецькій і Рівненській даний критерій у рази більше допустимого рівня МОЗ. Донецька область не виконує вимоги щодо масових тестувань. Луганська, Волинська та Закарпатська області виконали необхідні умови і готові послаблювати карантин. У Тернопільській області влада послаблять обмеження, у всіх районах, крім Шумського і Кременецького, де ситуація з захворюваністю може різко змінитися.

Єврокомісія підтримала виділення Україні 500 млн євро кредиту на боротьбу з наслідками пандемії. "У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги Україна завершила необхідні контрольні показники реформ, і ми готуємо виплату 500 млн євро. В рамках допомоги в боротьбі з наслідками пандемії ми надаємо Україні додаткову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро", - віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Гроші надаються у вигляді довгострокових позик з низькими відсотками.

До 30 червня в Україні продовжено податкові пільги. Підприємці звільнені від сплати ЄСВ до 31 травня. У п'ятницю набрав чинності закон про підтримку платників податків на період карантину. Крім того, продовжується мораторій на перевірки і незастосування штрафів/пені за порушення податкового законодавства.

Кабмін збирається зняти заборону на в'їзд іноземців. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Будапешті. "Ми відновлюємо роботу прикордонних пунктів. Друге питання, яке має бути вирішене, - це зміна правил в'їзду іноземців на територію України. Це питання в ряді європейських країн вирішується складно, але ми налаштовані лібералізувати цей порядок... Це дозволить нам відновити вільний рух", - заявив Кулеба.

Україна відновить авіасполучення з Австрією з 23 червня. "Є імовірність, що польоти відновляться після 23 червня. За умови, що обидві країни до того часу "відкриються" одна для одної і в плані відкриття повітряного простору, і в плані зняття обмежень для в’їзду громадян. Бажання таке є. Дуже важливо, щоб Україна пройшла умовний пік пандемії",- написав посол України в Австрії Олександр Щерба у Facebook.

Наслідки пандемії у світі

У США через пандемію скасовано всесвітньо відомий Бостонський марафон. На початку року забіг планувалося провести 20 квітня, але через різке збільшення хворих COVID-19 в країні його перенесли на 14 вересня і зрештою скасували. Такі запобіжні заходи вживаються вперше за 124 річну історію заходу. Навіть теракт 7 років тому під час забігу не став причиною скасування марафону. Бостонська спортивна асоціація обіцяє повернути вступні внески усім зареєстрованим учасникам. Замість марафону в цьому році проведуть "віртуальну альтернативу". Спортсмени повинні пробігти 42 кілометри за 6 годин і надіслати організаторам марафону підтвердження часу дистанції.

У доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН стверджується, що кількість голодуючих у світі через пандемію коронавирусу може збільшитися у 4 рази до 14 млн осіб. Більш за всіх постраждає Латинська Америка. До кінця року на планеті кількість людей, які стикаються з проблемою нестачі харчування виросте до 130 млн осіб.

Влада Південної Кореї посилила карантин після нового спалаху інфекції. В країні закрито 838 шкіл, до 14 червня роботу припинять парки, художні галереї, музеї та театри. Нові випадки зараження виявлено у Сеулі і прилеглих до нього районах. Міністерство охорони здоров'я звернулося до мешканців столиці з проханням утриматися від виходу на вулицю протягом наступних двох тижнів. Спалах зафіксовано у логістичному центрі в Пучшконе і в Сеулі, виявлено 200 нових заражених. За весь час пандемії в Південній Кореї захворіли на коронавірус 11,4 тис осіб, померло від інфекції 269 корейців.

Півфінальні та фінальний матчі Ліги чемпіонів проведуть у Німеччині, не у Стамбулі, як планувалося раніше. 1/8 фіналу і чвертьфінальні поєдинки відбудуться без глядачів на нейтральних полях 7,8 і 13,14 серпня. Вирішальний поєдинок Ліги зіграють 31 серпня.