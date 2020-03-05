Коронавірус в Україні: ситуація в областях

Коронавірус в Україні став причиною для введення обмежень на проведення масових заходів в окремих регіонах. Крім того, є ймовірність закриття шкіл на карантин, у громадському транспорті проводиться дезінфекція, детальніше про ситуацію в областях - в матеріалі РБК-Україна.

Закарпатська область

За даними місцевих ЗМІ, сьогодні у Закарпатській ОДА відбувся брифінг епідеміолога Закарпатського лабораторного центру МОЗ Любові Данич щодо коронавірусу. За її словами, наразі на території області випадків зараження коронавірусом не зафіксовано.

Вона також повідомила, що у кожному райцентрі є місця для перебування тих, хто контактував із хворими, разом з тим, тестів для виявлення коронавірусу в обласній інфекційній лікарні та Закарпатській вірусологічній лабораторії немає. Усі матеріали відправлятимуть до Києва.

Тести для виявлення коронавірусу на Закарпатті є в Мукачівській районній лікарні, вони розраховані на 200 людей.

Полтавська область

У Нових Санжарах сьогодні закінчився термін обсервації евакуйованих з Китаю через коронавірус. Ні у кого з них коронавірус не розпізнаний. Сьогодні 45 українців і понад 20 іноземців були виписані з медцентру, їм вручили дві довідки: про відсутність коронавірусу і про проходження обсервації.

Чернівецька область

Перший випадок коронавіруса в Україні зафіксовано саме в Чернівцях. Інфікувався чоловік, який нещодавно повернувся з Італії. Чоловік подорожував разом з дружиною, однак у дружини ознак зараження не виявили.

На даний момент в області скасували масові заходи, зокрема концерти. Також розглядається можливість закриття шкіл на карантин.

Рівненська область

В Рівному 4 березня госпіталізували студента-медика з підозрою на коронавірус. Молодий чоловік приїхав з Чернівців до Рівного провідати батьків.

Київ і Київська область

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у всіх дитсадках та школах Києва дітям щодня вимірюватимуть температуру, посилено контроль за режимом миття рук та вологого прибирання приміщень. В навчальні заклади також обмежили доступ батькам.

Також у Києві підготували сім лікарень для госпіталізації пацієнтів, у разі виявлення коронавірусу. Також в місті після кожної висадки пасажирів дезінфікується громадський транспорт. Дезінфекція транспорту розпочалася ще минулого тижня.

Харківська область

Мер Харкова Геннадій Кернес повідомляв про додаткові заходи у школах міста. Зокрема, мова йшла про запровадження в навчальних закладах контрольного медогляду.

МОЗ анонсував введення обмежень через коронавірус

Головний санлікар Віктор Ляшко 5 березня анонсував введення заборони на проведення масових заходів, а також карантину в навчальних закладах. Разом з тим, він не повідомив, коли саме і як довго це може тривати.