Коронавірус в Україні: у школах Харкова вводять контрольний медогляд

Через зафіксований випадок коронавірусу в Україні у школах Харкова вводять контрольний медогляд. Про це в Telegram повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

За його словами, у Харкові створено спільний штаб з медиками, рятувальниками, епідеміологами. На сьогодні необхідності карантинних обмежень в місті немає.

"Зараз спільне завдання - профілактика. У школах буде контрольний медогляд, на роботі з грипом теж нічого робити, це питання відповідальності кожного", - додав Кернес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через коронавірус у Чернівцях посилили заходи безпеки в школах. Навчальний процес у місті та області триває, однак вчителів зобов'язали не допускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та високою температурою.

Крім того, у київських школах і дитячих садах почнуть вимірювати температуру. Також у столиці підготовлено бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. На випадок ускладнення епідемічної ситуації влада Києва визначила додаткові лікарні, де є окремі корпуси.