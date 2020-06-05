Коронавірус в Україні: у регіонах фіксуються численні випадки

Пандемія коронавирусу не слабшає. В країні набрали чинності нові послаблення карантину, а у регіонах фіксуються численні випадки нових заражень, в деяких областях розкриваються факти фальсифікації статистики захворюваності. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 5 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 25964 особи

померли від ускладнень інфекції 762 українця

новий етап послаблення карантину у 8 областях і Києві може бути відкладено

Міносвіти назвало незаконним скасування ЗНО для випускників Києва

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення із західними регіонами

у Дніпрі підтасовували статику по захворюваності для додаткових закупівель

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні захворіли на коронавірус 553 особи, померли 15 хворих, 330 одужали.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 762 хворих, одужали 11372 з 25964 інфікованих.

Найбільша кількість нових заражених COVID-19 виявлено за добу у Львівській (73), Рівненській (57) областях та Києві (82). Жодного випадку хвороби не зафіксовано у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1093 (697 одужали)

Волинська обл. - 1008 (294 одужали)

Дніпропетровська область. - 960 (397 одужали)

Донецька обл. - 195 (119 одужали)

Житомирська обл. - 855 (482 одужали)

Закарпатська обл. - 1280 (551 одужав)

Запорізька обл. - 477 (280 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1507 (893 одужали)

Київ - 3292 (876 одужали)

Київська обл. - 1711 (472 одужали)

Кіровоградська обл. - 538 (413 одужали)

Луганська обл. - 51 (43 одужали)

Львівська обл. - 1988 (492 одужали)

Миколаївська обл. - 307 (188 одужали)

Одеська обл. - 970 (329 одужали)

Полтавська обл. - 272 (255 одужали)

Рівненська обл. - 1962 (1039 одужали)

Сумська обл. - 188 (155 одужали)

Тернопільська обл. - 1233 (963 одужали)

Харківська обл. - 1196 (474 ​​одужали)

Херсонська обл. - 179 (165 одужали)

Хмельницька обл. - 501 (306 одужали)

Черкаська обл. - 432 (334 одужали)

Чернівецька обл. - 3519 (1079 одужали)

Чернігівська обл. - 250 (76 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

У МОЗ пояснили новий антирекорд України щодо кількості нових хворих на коронавірус недотриманням рекомендацій, а також послабленням карантинних обмежень. У результаті різкого стрибка захворюваності, за критеріями МОЗ, вже 8 областей і Київ не готові до наступного етапу послаблення карантину. Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернівецька області та Київ мають підвищені показники кількості нових заражених (інцидентність), а у Донецькій, Луганській і Дніпропетровській роблять недостатню кількість тестів. Одним з небагатьох позитивних моментів є те, що завдяки зменшенню кількості нових інфікованих і зростанню показника одужавших Чернівецька область вийшла з червоної зони завантаженості лікарень зараженими коронавірусом.

У Дніпропетровській області виявлено фальсифікацію статистики захворюваності коронавірусом. "В базі даних виявлено більше 250 людей із позитивними тестами, які не були зняті з обліку. Більша частина з цих людей давно одужала, а решта, можливо, ніколи не хворіла. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, адже є певні підозри, що люди не зняті з обліку для створення штучного ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих, що дозволяє робити додаткові закупівлі міській інфекційній лікарні", - інформує прес-служба Дніпропетровської облради.

Очікується, що Київ не перейде до наступного етапу послаблення карантину через зростання захворюваності на коронавірус, яке фіксується останні кілька днів. "У Києві вже тиждень спостерігається різкий підйом захворюваності і стабільно високий показник госпіталізації. Це говорить про те, що поліпшення епідемічної ситуації в Києві найближчим часом, це 2-3 дні, не буде спостерігатися", - заявив голова Держспоживслужби столиці Олег Рубан.

У Міністерстві освіти заявили, що рішення Київської адміністрації про скасування підсумкової атестації випускників у формі Зовнішнього незалежного тестування не підлягає виконанню, оскільки порушує законодавство щодо порядку прийняття таких рішень. Щоб скасувати ЗНО, наказ необхідно зареєструвати в територіальному органі Мін'юсту і виконувати його тільки після опублікування.

Незважаючи на складну ситуацію із захворюваністю "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення в західних регіонах країни. Пасажирські потяги зараз з'єднують Київ з Ужгородом, Хмельницьким, Ковелем та Івано-Франківськом. Як повідомляє "Укрзалізниця", скористатися послугами залізничного транспорту пасажири можуть лише при дотриманні масочного режиму, соціального дистанціювання і температурного скринінгу.

Ще один спецрейс прибув з США. Повернулися на батьківщину 253 українця. Продовжуємо організовувати спеціальні рейси для повернення громадян зі США в Україну. З Нью-Йорка до Києва повертається ще 253 пасажири", - йдеться в повідомленні посольства України в США на Facebook.

Наслідки пандемії у світі

Адміністрація Дональда Трампа визначила п'ять фармацевтичних компаній в якості основних кандидатів для виробництва вакцини проти коронавіусу. Серед них відомі виробники ліків Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer і британсько-шведська AstraZeneca, яка розробляє засіб від пандемії у співпраці з Оксфордським університетом. Усі перераховані компанії отримають додаткове державне фінансування для клінічних випробувань і створення виробничої бази. Компанії Moderna, Johnson & Johnson і група Oxford-AstraZeneca вже отримали 2,2 мільярда доларів для підтримки програм вакцинації. Вакцини Moderna і AstraZeneca тестуються на групах людей. Компанія Johnson & Johnson заявила, що випробування почнеться не пізніше вересня. За планом Білого дому, у випробуваннях кожної вакцини візьмуть участь по 30 тис. осіб.

Директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге закликав готуватися до другої хвилі пандемії коронавирусу цієї осені. "У більшості європейських країн зараз спостерігається поліпшення з коронавірусом, але потрібно бути готовими до другої хвилі, яка можлива восени", - вважає Клюге. За його словами, різке зростання захворюваності COVID-19 восени може збігтися зі спалахом інших інфекцій.

Туреччина відновить польоти в Україну вже з 10 червня. За словами турецького міністра транспорту Аділя Караісмаілоглу, країна вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом і Італією. 10 червня літаки Turkish Airlines полетять до Болгарії, Катару, Греції і Бахрейну. У даний час відкрито продаж квитків на рейси з Києва у Стамбул з 15 червня.

Влада Швеції дозволила в'їзд на територію країни сезонним працівникам, зайнятим у сільському господарстві, лісовому господарстві та садівництві. Як стверджують в уряді, заробітчани виконують критично важливі функції в економіці держави. Це рішення набуде чинності 8 червня.

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у спрощеному варіанті через пандемію коронавируса. Організаційний комітет змагань і уряд Японії має намір зменшити кількість учасників церемоній відкриття і закриття Олімпійських і Паралімпійських ігор. Також планується скоротити кількість глядачів на стадіонах. Як раніше повідомлялося, олімпійці у Токіо зустрінуться через рік з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Через погіршення епідеміологічної ситуації у світі чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві перенесено на осінь. Новою датою змагань вже обрано 26-29 листопада. Про це повідомляє Європейський гімнастичний союз. Крім того, жіночий і чоловічий чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики відбудуться у Баку в грудні, а жіночий турнір в Парижі повністю скасовано.