Коронавірус в Україні: працюючим українцям гарантують виплати за лікарняними

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фонд запевнив у фінансуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності

На час карантину в Україні через коронавірус працюючі українці, як і раніше, можуть розраховувати на виплати в разі тимчасової непрацездатності при виявленні симптомів ГРВІ або підозри на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні Фонду соціального страхування.

Повідомляється, що Фонд профінансує допомогу з тимчасової втрати працездатності, що компенсує застрахованому втрачений заробіток за час лікування. При цьому вказується, що розмір виплат за лікарняними залежить від тривалості страхового стажу та визначається середньоденною заробітною платою працівника. Грошова допомога виплачується з шостого дня тимчасової непрацездатності і до одужання.

Крім того, у разі хвороби дитини до 14 років Фонд компенсує втрачений за цей час заробіток батьків, починаючи з першого дня догляду.

В залежності від страхового стажу розмір допомоги становить:

50% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років;

60% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж від 3 до 5 років

70% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж понад 8 років;

100% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають пільги відповідно до законодавства, в тому числі, постраждалим учасникам Революції гідності

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна через дві доби закриє кордони для іноземців. Крім того, громадян України просять відмовитися від поїздок за кордон найближчим часом.