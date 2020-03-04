Коронавірус в Україні та перезавантаження Кабміну: новини за 3 березня

В Україні зафіксовано випадок зараження коронавірусом, прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку, в Греції звільнили з-під варти колишнього народного депутата і командира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 3 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Коронавірус зафіксували у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни.

Повідомляється, що чоловік із 21 лютого подорожував Італією. Гарячка та першіння у горлі з’явилися у нього 28 лютого. Чоловік одразу ж звернувся до сімейного лікаря та залишався вдома. До лікарні недужого забрала "швидка". Медиків попередили, що чоловік побував у Італії і міг контактувати із інфікованими коронавірусом, тож вони виїхали на виклик у захисних костюмах.

Зеленський пропонує Шмигаля на посаду прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла у Верховну раду. Про це сказав Дмитро Разумков під час засідання фракції, повідомили джерела РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський пропонує нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.

У Раді з'явився текст постанови про висловлення недовіри Рябошапці

У Верховній раді України з'явився текст проекту постанови №3154 "Про висловлення недовіри генеральному прокурору Рябошапці Р.Г.".

Новим генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки може стати нардеп Сергій Іонушас. Про це РБК-Україна повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

У Греції звільнили з-під варти Мельничука

У Греції звільнили з-під варти затриманого напередодні Сергія Мельничука, колишнього народного депутата і командира батальйону "Айдар". Про це заявив Мельничук у своєму Facebook.

Як повідомив Мельничук, йому повідомили під час затримання, що він підозрюється у вбивстві двох і більше осіб на території Ростовської області.

Нагадаємо, Мельничук був затриманий 1 березня на болгаро-грецької кордоні за запитом Російської Федерації. Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол переглядає запит РФ про затримання екс-командира "Айдара".

Нідерланди готували військову операцію на Донбасі після катастрофи MH17, - Telegraaf

Уряд Нідерландів після катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року готувало військову операцію. Про це пише голландське видання Telegraaf.

Нідерланди планували відправити тисячу бійців, щоб забрати останки жертв. Однак в останній момент уряд скасував операцію.

Порошенко прокоментував похід сина на концерт репера Face

П’ятий президент України Петро Порошенко в кулуарах Верховної Ради вперше прокоментував появу свого сина Михайла на концерті російського репера Face у Лондоні. Порошенко зазначив, що не впливає на рішення сина, але сам такий концерт не відвідав би.

Своєю чергою, Порошенко також звернув увагу на те, що виконавець Face підтримував акції опозиції в Москві, випустив гостросоціальний альбом, який критикує путінську політику, а також висловлювався проти анексії Кримського півострова.

Нагадаємо, відео з концерту, який відбувся 21 лютого, опублікував нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський. На кадрах видно, як молодий чоловік, схожий на Михайла Порошенка, навіть підіймався на сцену.

Збірна України дізналася суперників по групі Ліги націй

Збірна України дізналася суперників у Лізі націй за підсумками жеребкування групової стадії другого сезону турніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати процедури, яка пройшла 3 березня в Амстердамі, Нідерланди.

Підопічні Андрія Шевченка зіграють з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Збірні в групі проведуть зустрічі один з одним вдома і в гостях, матчі цього етапу відбудуться з 3 вересня по 17 листопада 2020 року.