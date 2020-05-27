Коронавірус в Україну: пандемія слабшає в усіх регіонах

Захворюваність на коронавірус знижується в Україні та світі. Влада регіонів готується до другого етапу послаблення карантину, а ВООЗ попереджає про новий пік хвороби у будь-який момент. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 27 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 21905 осіб

померли від ускладнень хвороби 658 українців

у Дніпропетровській області дозволили послабити карантин

в країні поновлюються пасажирські залізничні перевезення

ресторани і кафе повноцінно запрацюють з 10 червня

стежити за носінням масок у магазинах будуть волонтери

ВООЗ вважає, що новий пік захворювання може статися у будь-який момент

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилася коронавірусом 321 особа, померли від ускладнень інфекції 16 українців, 420 одужали. Кількість одужавших майже на 100 випадків перевищила хворих за останні 24 години

Під час пандемії в Україні померли від хвороби 658 громадян, одужали 7995 з 21905 хворих.

Найбільша кількість нових інфікованих зареєстрована у Чернівецькій, Львівській, та Рівненській областях. Жодного нового випадку не зафіксовано у Миколаївській, Сумській. Полтавській, Донецькій та Херсонській областях.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 932 (500 одужали)

Волинська обл. - 814 (207 одужали)

Дніпропетровська область. - 905 (212 одужали)

Донецька обл. - 155 (74 одужали)

Житомирська обл. - 660 (340 одужали)

Закарпатська обл. - 1104 (352 одужали)

Запорізька обл. - 420 (231 одужав)

Івано-Франківська обл. - 1327 (711 одужали)

Київ - 2739 (442 одужали)

Київська обл. - 1474 (322 одужали)

Кіровоградська обл. - 489 (382 одужали)

Луганська обл. - 45 (36 одужали)

Львівська обл. - 1443 (322 одужали)

Миколаївська обл. - 281 (136 одужали)

Одеська обл. - 853 (150 одужали)

Полтавська обл. - 267 (243 одужали)

Рівненська обл. - 1514 (701 видужав)

Сумська обл. - 166 (130 одужали)

Тернопільська обл. - 1126 (816 одужали)

Харківська обл. - 959 (223 одужали)

Херсонська обл. - 177 (149 одужали)

Хмельницька обл. - 381 (130 одужали)

Черкаська обл. - 393 (291 одужав)

Чернівецька обл. - 3144 (842 одужали)

Чернігівська обл. -137 (53 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

МОЗ дозволяє владі Дніпропетровської області почати послаблення карантину. Як стверджується на сайті відомства, регіон підтягнув охоплення тестування на коронавірус до 12 на 100 тис населення. У даний момент 7 областей країни не готові пом'якшувати карантинні обмеження. Критерії щодо інцидентності, завантаженості лікарень або обсягу тестування не виконуються у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. Також у МОЗ уточнили термін відновлення роботи ресторанів і кафе, а також відкриття літніх дитячих таборів. І якщо повноцінна робота ресторанів і кафе допускається з 10 червня, то відкриття таборів можливо тільки на останньому етапі виходу з карантину. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, по відношенню до дітей ризик інфікування повинен бути "мінімальним, фактично відсутнім".

Через складну епідеміологічну ситуацію влада Рівненської області вирішила відкласти відновлення роботи громадського транспорту до 24 червня. "Статистика не дає можливість приймати рішення про відновлення транспортних перевезень в області", - перший заступник голови ОДА Сергій Подолін. А у Київській області поновилися пасажирські перевезення автомобільним транспортом з 26 травня. За словами керівника ОДА Василя Володіна, інцидентність у регіоні не перевищена і обмежувальні заходи приносять очікувані результати.

Відновлення залізничних пасажирських перевезень відбудеться до початку 2 етапу послаблення карантину в Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він сподівається, що вже у середу або четвер з'являться у продажу квитки на всі типи поїздів. Першими відновлять роботу на цьому тижні приміські електрички, потім швидкісні експреси і нічні поїзди. Планується, що на початку відновиться руху транспорту на Південь, а потім і за кордон. Міністр запевнив, що в областях зі складною епідеміологічною ситуацією перевезення пасажирів не поновиться.

Стежити за масковим режимом і соціальним дистанціюванням у магазинах та інших громадських місцях будуть волонтери. Така ініціатива була реалізована в Італії, впровадження її у нашій країні підтримав президент Володимир Зеленський. "Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням громадянами протиепідемічних правил у місцях потенційного скупчення людей. Вони також будуть інформувати їх щодо правильного носіння маски, дотримання соціальної дистанції, правила відвідування магазинів і закладів", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, прем'єр пообіцяв на засіданні уряду в середу презентувати програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії.

Наслідки пандемії у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що новий пік захворюваності на коронавірус може статися у будь-який час. "Новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що, якщо захворювання зараз знижується, то воно продовжить знижуватися, а у нас буде кілька місяців, щоб підготуватися до нової хвилі. Ми можемо отримати другий пік в цій хвилі. це траплялося вже з іншими пандеміями, це було в 1919 році з "іспанкою". Так що ми можемо отримати другий пік, не обов'язково другу хвилю", - заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

Європейська ініціатива зі збору коштів на створення вакцини від коронавирусу отримала широку підтримку. "Починаючи з 4 травня, уряди країн, організації, фонди та окремі особи надали 9,5 млрд євро для боротьби з коронавірусом. Світ проявляє солідарність", - написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн у Twitter.

Влада Іспанії вийшли з пропозицією ввести обов'язкову медичну перевірку перед купівлею квитка в країни Євросоюзу. Ще одним варіантом є перевірка здоров'я туристів перед посадкою у літак. Ініціативу озвучила міністр закордонних справ країни Аранча Гонсалес.

Туреччина відкриває кордони і відновлює авіасполучення з 70 країнами світу з 1 липня. Серед держав, з якими відновлюються авіаперельоти у першу чергу, Китай, Молдова, Узбекистан, Канада і Швеція, а також Україна. З 10 червня Туреччина запускає авіарейси у Бахрейн, Болгарію, Катар і Грецію. З США авіасполучення планується відновити тільки з 1 вересня.

Великі американські компанії, які відновили роботу після карантину, ввели обов'язкове тестування співробітників на COVID-19. Також серед основних вимог під час роботи залишилися масковий режим і соціальне дистанціювання. Тести на коронавірус роблять у спеціально встановлених наметах і клініках. Такі заходи введено на підприємствах провідного м'ясовиробника країни Smithfield Foods, на заводах Ford Motor, а також у підрозділах UnitedHealth Group.