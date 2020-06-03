Коронавірус в Україні: нові випадки виявлено в усіх регіонах

У Львівській області майже 100 мешканців заразилися за добу
Україна утримається на плато захворюваності на коронавірус. Кількість нових заражених приблизно дорівнює одужавшим. Така ситуація не дозволяє повністю відмовитися від карантину в країні, МОЗ збирається вводити обмеження на рівні населених пунктів. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 3 червня - в матеріалі РБК-Україна.
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Статистика захворюваності в Україні
За добу в країні зафіксовано 483 нових випадків інфікування коронавірусом, померли від ускладнень інфекції 8 хворих, 362 одужали.
За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 735 хворих, одужали 10440 з 24823 заражених.
Найбільша кількість нових пацієнтів з COVID-19 виявлено за добу у Львівській (96), Рівненській (50) областях і Києві (62). Нові випадки зараження зафіксовано в усіх регіонах України.
Загальна статистика по регіонах:
Коронавірус підтверджено в одного із співробітників МОЗ. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, це перший випадок зараження в апараті відомства. "Відразу був виявлений відповідно до затверджених нами алгоритмів, відразу було виявлено коло контактних осіб, була визначена кількість людей, з якими спілкувався інфікований…Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію. Тобто все буде зроблено так, як відбувається у будь-якому іншому підприємстві чи організації", - поінформував міністр.
Адаптивний карантин в Україні
Після послаблення карантину в країні значних спалахів зараження не зафіксовано. Україна утримується на плато захворюваності, коли кількість нових заражених приблизно дорівнює одужавшим від коронавирусу. Про це йшлося під час наради в Офісі президента. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про готовність відкрити пункти пропуску на Донбасі з 10 червня. Зараз КПП на Донбасі працюють в обмеженому режимі. Перетин лінії розмежування можливо лише за спецдозволом командувача ООС.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко допускає продовження карантинних обмежень після 22 червня. За його словами, все залежить від динаміки захворюваності в країні. "Якщо ситуація буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - уточнює Ляшко. Так, незважаючи на ослаблення обмежень і запуск транспортного сполучення у Донецькій області, у Слов'янську влада посилила карантин у зв'язку з виявленням коронавирусу у 3 мешканців. Заборонено на невизначений час робота установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів, а також заняття у групах до 10 осіб у дитячих садках і школах.
На зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився на засіданні уряду переглянути і пом'якшити вимоги до кількості парафіян на релігійних заходах. "Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя", - сказав прем'єр.
"Укрпошта" відновила свою роботу за докарантинним графіком і попередила, що безкоштовними послуги з переадресації і зберігання поштових відправлень залишалися лише до 3 червня. У відділеннях підприємства діють посилені санітарні норми: масковий режим і соціальне дистанціювання. "Укрпошта" відновила оплату послуги грошових переказів "З карти додому". При цьому збережено обслуговування на дому через листонош.
Після запуску приміського автотранспорту кількість пасажирів у київському метро зросла у 2 рази до 675 тис. Побоюючись переповненості станцій метрополітен почав обмежувати на вхід станції "Академмістечко", "Житомирська" та "Чернігівська".
Після перших матчів Української Прем'єр-ліги львівський футбольний клуб "Карпати" повідомив про майже половину команди заражених на коронавірус. Тренування і заплановані матчі скасовано. Усі гравці і тренери клубу відправлено на двотижневий карантин. Матчі чемпіонату країни з "Ворсклою" і "Маріуполем" перенесено.
Наслідки пандемії у світі
Після угоди з Туреччиною про відкриття кордонів українським туристам, МЗС сподівається домогтися того ж від країн Євросоюзу. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби наші дипломати розраховують на "сприятливе ставлення" з боку ЄС. Глава німецького МЗС Гайко Маас заявив, що в Євросоюзі відкриють кордони іноземним туристам з урахуванням епідеміологічної ситуації в їх країнах.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у даний час у світі розробляються 133 вакцини проти COVID-19. Найбільш перспективні 10 вакцин на стадії клінічних випробувань у США, Великобританії та Китаї. Решта проходять доклінічні випробування, зокрема, у Токійському університеті, університеті Тулейн, університеті Альберти і університеті Піттсбурга.
Автоперегони Формули-1 відновляться 3 липня в Австрії. Усі етапи змагань у цьому році пройдуть в Європі. Після Австрії змагання гонщиків відбудуться в Угорщині, потім у Великобританії, Іспанії, Бельгії та Італії.
Автор: Андрій Павлишин