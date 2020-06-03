Коронавірус в Україні: нові випадки виявлено в усіх регіонах

Пасажир у вагоні Інтерсіті на вокзалі у Києві (РБК-Україна)

У Львівській області майже 100 мешканців заразилися за добу

Україна утримається на плато захворюваності на коронавірус. Кількість нових заражених приблизно дорівнює одужавшим. Така ситуація не дозволяє повністю відмовитися від карантину в країні, МОЗ збирається вводити обмеження на рівні населених пунктів. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 3 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 24823 особи

померли від ускладнень хвороби 735 українців

після послаблення карантину значних спалахів захворювання не зафіксовано

на Донбасі відкриють контрольні пункти в'їзду-виїзду 10 червня

у Міністерстві охорони здоров'я припускають продовження карантину після 22 червня

уряд перегляне карантинні обмеження у церквах

МЗС веде переговори з ЄС про відкриття кордонів

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні зафіксовано 483 нових випадків інфікування коронавірусом, померли від ускладнень інфекції 8 хворих, 362 одужали.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 735 хворих, одужали 10440 з 24823 заражених.

Найбільша кількість нових пацієнтів з COVID-19 виявлено за добу у Львівській (96), Рівненській (50) областях і Києві (62). Нові випадки зараження зафіксовано в усіх регіонах України.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1050 (657 одужали)

Волинська обл. - 959 (278 одужали)

Дніпропетровська область. - 950 (267 одужали)

Донецька обл. - 166 (97 одужали)

Житомирська обл. - 780 (472 одужали)

Закарпатська обл. - 1236 (434 одужали)

Запорізька обл. - 463 (258 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1465 (862 одужали)

Київ - 3133 (756 одужали)

Київська обл. - 1652 (418 одужали)

Кіровоградська обл. - 523 (403 одужали)

Луганська обл. - 49 (40 одужали)

Львівська обл. - 1830 (457 одужали)

Миколаївська обл. - 295 (182 одужали)

Одеська обл. - 913 (231 одужали)

Полтавська обл. - 272 (253 одужали)

Рівненська обл. - 1873 (993 одужали)

Сумська обл. - 174 (147 одужали)

Тернопільська обл. - 1200 (948 одужали)

Харківська обл. - 1131 (467 одужали)

Херсонська обл. - 179 (161 одужав)

Хмельницька обл. - 469 (259 одужали)

Черкаська обл. - 416 (320 одужали)

Чернівецька обл. - 3442 (1017 одужали)

Чернігівська обл. - 203 (63 одужали).

Коронавірус підтверджено в одного із співробітників МОЗ. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, це перший випадок зараження в апараті відомства. "Відразу був виявлений відповідно до затверджених нами алгоритмів, відразу було виявлено коло контактних осіб, була визначена кількість людей, з якими спілкувався інфікований…Якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію. Тобто все буде зроблено так, як відбувається у будь-якому іншому підприємстві чи організації", - поінформував міністр.

Адаптивний карантин в Україні

Після послаблення карантину в країні значних спалахів зараження не зафіксовано. Україна утримується на плато захворюваності, коли кількість нових заражених приблизно дорівнює одужавшим від коронавирусу. Про це йшлося під час наради в Офісі президента. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про готовність відкрити пункти пропуску на Донбасі з 10 червня. Зараз КПП на Донбасі працюють в обмеженому режимі. Перетин лінії розмежування можливо лише за спецдозволом командувача ООС.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко допускає продовження карантинних обмежень після 22 червня. За його словами, все залежить від динаміки захворюваності в країні. "Якщо ситуація буде на такому ж рівні - ми знову-таки будемо переглядати карантин, він буде адаптивний, і адаптивність його буде, можливо, не на обласному рівні, а на рівні населеного пункту", - уточнює Ляшко. Так, незважаючи на ослаблення обмежень і запуск транспортного сполучення у Донецькій області, у Слов'янську влада посилила карантин у зв'язку з виявленням коронавирусу у 3 мешканців. Заборонено на невизначений час робота установ фізкультури і спорту, фітнес-центрів, а також заняття у групах до 10 осіб у дитячих садках і школах.

На зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков прем'єр-міністр Денис Шмигаль погодився на засіданні уряду переглянути і пом'якшити вимоги до кількості парафіян на релігійних заходах. "Сподіваюся, ми будемо і далі пом'якшувати умови по мірі того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний, і ми повернулися до звичного життя", - сказав прем'єр.

"Укрпошта" відновила свою роботу за докарантинним графіком і попередила, що безкоштовними послуги з переадресації і зберігання поштових відправлень залишалися лише до 3 червня. У відділеннях підприємства діють посилені санітарні норми: масковий режим і соціальне дистанціювання. "Укрпошта" відновила оплату послуги грошових переказів "З карти додому". При цьому збережено обслуговування на дому через листонош.

Після запуску приміського автотранспорту кількість пасажирів у київському метро зросла у 2 рази до 675 тис. Побоюючись переповненості станцій метрополітен почав обмежувати на вхід станції "Академмістечко", "Житомирська" та "Чернігівська".

Після перших матчів Української Прем'єр-ліги львівський футбольний клуб "Карпати" повідомив про майже половину команди заражених на коронавірус. Тренування і заплановані матчі скасовано. Усі гравці і тренери клубу відправлено на двотижневий карантин. Матчі чемпіонату країни з "Ворсклою" і "Маріуполем" перенесено.

Наслідки пандемії у світі

Після угоди з Туреччиною про відкриття кордонів українським туристам, МЗС сподівається домогтися того ж від країн Євросоюзу. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби наші дипломати розраховують на "сприятливе ставлення" з боку ЄС. Глава німецького МЗС Гайко Маас заявив, що в Євросоюзі відкриють кордони іноземним туристам з урахуванням епідеміологічної ситуації в їх країнах.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у даний час у світі розробляються 133 вакцини проти COVID-19. Найбільш перспективні 10 вакцин на стадії клінічних випробувань у США, Великобританії та Китаї. Решта проходять доклінічні випробування, зокрема, у Токійському університеті, університеті Тулейн, університеті Альберти і університеті Піттсбурга.

Автоперегони Формули-1 відновляться 3 липня в Австрії. Усі етапи змагань у цьому році пройдуть в Європі. Після Австрії змагання гонщиків відбудуться в Угорщині, потім у Великобританії, Іспанії, Бельгії та Італії.

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Автор: Андрій Павлишин