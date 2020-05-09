Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 9 травня

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні і світі. У регіонах перевантажені лабораторії, що тестують на COVID-19, а влада на місцях по-різному поставилися до можливості послабити карантин і відкрити кафе і ресторани. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 9 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

число хворих на коронавірус в Україні досягло 14195

від ускладнень хвороби помер 361 пацієнт

в Україні перевантажені лабораторії, що тестують на коронавірус

влада готується до послаблення карантину 12 травня

у Європі планують відкрити кордони

Статистика захворюваності по Україні

В Україні разом зі збільшенням кількості одужавших від коронавирусу різко зросла смертність. За добу померли від ускладнень 21 хворий, одужали 310 пацієнтів. Захворюваність не змінилася і залишилася на рівні півтисячі хворих за 24 години. Кількість заражених COVID-19 в Україні збільшилася на 504 випадки інфікування. За весь час пандемії заразилися коронавірусом 14195 українців, померли 361, одужали 2706.

В Україні найбільша кількість ПЛР-тестів на коронавірус проводять у Чернівцях. "

"Найбільше тестів сьогодні робиться у Чернівцях, Тернополі, у Вінницькій лабораторії, Херсоні, Черкасах… Звісно таке навантаження зумовлено кількістю захворювань. В цих областях кількість захворювань дуже велика... Навантаження на лабораторію інколи (велике - ред.) і ПЛР-тестування інколи чекають до 3-4 днів", - заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Через збільшеного навантаження у Чернівцях обговорюється можливість створення ще однієї лабораторії.

Напередодні 9 травня Житомирська облдержадміністрація посилила карантин. До 11 травня введені обмеження на пересування і перебування громадян в громадських місцях. Також влада попередила про посилення контролю поліції і Нацгвардії за дотриманням карантинних обмежень. До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні планується близько 290 заходів із покладанням квітів та 50 автопробігів. "Публічну безпеку і порядок під час вказаних заходів забезпечуватимуть понад 6,9 тисячі поліцейських та понад 1,4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України", - повідомляє МВС.

Послаблення карантину в Україні

Сервісні центри МВС і територіальні підрозділи міграційної служби почнуть роботу з 12 травня. За інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відвідування центрів відбуватиметься за попереднім записом в електронну чергу або за телефоном. "Надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 кв.м, робочі місця працівників облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Не допускатимуться працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски", - йдеться в повідомленні МВС.

Мер Києва Віталій Кличко поділився планами влади щодо послаблення карантину в столиці. З 12 травня планується відкриття непродовольчих магазинів площею до 300 метрів, а також перукарень та салонів краси. Киянам дозволять відвідувати сквери і парки, але обмеженими групами. Також він пообіцяв, що літнім майданчикам кафе і ресторанів видадуть дозвол на роботу протягом 2-х днів без додаткових погоджень. Єдиною умовою відновлення діяльності буде відстань між столиками 1,5 метра і наявність захисних засобів у персоналу. Закритими після 12 травня залишаться у Києві великі торгові центри, школи, дитячі садки, дитячі майданчики і прибережні зони відпочинку.

Мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що з 12 травня у місті запускаються 240 одиниць громадського транспорту, як і було до карантину. Головним умовами використання транспорту є масковий режим і безготівкова оплата. "Користування громадським транспортом дозволяється тільки в сидячих місцях. Вхід і вихід тільки через передні двері", - заявив градоначальник.

Львів закриє всі літні майданчики після виявлених порушень хоча б на трьох з них, заявив мер Львова Андрій Садовий. "Якщо у трьох закладах з літніми майданчиками будуть порушення, ми скасуємо дозвіл на роботу кафе з літніми майданчиками... У нас не буде іншого варіанту. Один за всіх і всі за одного. Якщо ми разом з рестораторами напрацьовували ці правила, то вони повинні їх дотримуватися. А як по-іншому все це контролювати... Якщо будуть порушення, спасибі, до побачення", - заявив Садовий. Крім того, він сказав, що остаточне рішення з приводу послаблення карантину в місті буде прийматися 12 травня на позачерговому засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

За минулу добу спецрейсами повернулися на батьківщину близько 800 українців з Італії, Данії та Іспанії. Крім того, евакуйовано з Німеччини 167 моряків з Одеси, які працювали на борту круїзного лайнера під прапором Мальти MEIN SCHIFF 3 компанії TUI Cruises.

Наслідки пандемії в світі

У США померли від коронавирусу 76 928 хворих. Заражено COVID-19 в країні 1 292 623 громадян. Пентагон підтвердив інформацію, що одушавших від коронавірусу громадян не допускають до служби в армії. Статус "непридатних" є тимчасовим, оскільки хвороба поки не вивчена до кінця. Безробіття в країні у квітні зросла в 3 рази і оновила рекорд 1940 року. Кількість безробітних становить 14,7%, цей показник у березні був на рівні 4,4%. Число робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки скоротилося на рекордні 20,5 мільйона. Під час Великої депресії безробіття у США досягло абсолютного максимуму в 24,9%.

У Франції повідомили про зниження смертності від коронавирусу третій день поспіль. Померли від ускладнень інфекції за добу 178 французів. З початку пандемії в країні зафіксовано 137 779 випадків зараження і 25 987 летальних випадків хвороби.

Австрійський канцлер Себастьян Курц заявив, що до літа його країна відкриє кордони з Німеччиною. За його словами, це полегшить життя багатьом сім'ям, які у даний час розділені прикордонним контролем. "Як тільки Німеччина буде готова, ми відкриємо кордон між країнами", - сказав Курц.

Єврокомісія звернулася до країн Шенгенської зони з проханням продовжити на 30 днів обмеження на несуттєві поїздки в ЄС. "Відміна обмежень на поїздки повинна здійснюватися поетапно... Внутрішній прикордонний контроль необхідно буде поступово і скоординовано зняти, перш ніж обмеження на зовнішніх кордонах можна буде послабити на другому етапі", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.