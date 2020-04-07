Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 7 квітня

Коронавірус поширюється в Україні і світі. Пік епідемії в нашій країні за прогнозами Моз може наступити на наступному тижні. В Україні запроваджено масковий режим, а в Києві можуть заборонити пересування на особистому автотранспорті. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 7 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість заражених перевищила 1319 випадків

померли від хвороби 38 осіб

лікування середніх і важких випадків хвороби проводиться за державний рахунок

в Україні набув чинності масковий режим

влада може заборонити пересування на особистому автотранспорті

пандемія досягне піку цього тижня

Статистика по Україні

В Україні зафіксовані 1319 випадків зараження інфекцією коронавирусной На даний момент померло 38 осіб, а вилікувались - 28.

протягом доби нові смерті від COVID-19 відбулися в Закарпатській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківської, Ужгородської, Київській і Донецькій областях. За даними Моз, більша частина летальних випадків обумовлена важкими серцево-судинними захворюваннями і цукровим діабетом.

Десятки хворих у важкому стані перебувають в інфекційних лікарнях Львова, Чернівців та Києва. За добу госпіталізовано 79 заражених, мобільні бригади провели тести у 676 людей. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, за 12 днів приріст інфікованих склав 27%. Нові випадки інфекції виявлено у Львівській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях.

У Києві за добу захворіло 22 особи, всього виявлено 267 випадків, четверо жителів померли.

Масочний режим і нові заборони

В країні набула чинності постанова уряду про посилення карантину. Згідно основним вимогам, громадяни України в громадських місцях повинні носити маски і респіратори, також необхідно мати при собі засвідчують документи.

Кабміном заборонені пересування по вулицях групами більше 2-х чоловік, дітям до 14 років не можна перебувати на вулиці без супроводу дорослих, закриті для відвідування спортмайданчики, школи, парки і сквери, заборонені будь-які масові заходи.

Крім хворих і контактували з ними, наказано перебувати на самоізоляції літнім людям старше 60-ти років.

Перші порушення введеного режиму вже зафіксовані в Києві. Сутичка з поліцією сталася в Гідропарку з-за заборони займатися на спортмайданчиках. Двоє чоловіків були затримані і доставлені у відділення. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що у зв'язку з численними порушеннями карантину влади країни можуть заборонити пересування приватних автомобілів. "Якщо далі буде продовжуватися недотримання правил, держава може запровадити суворі обмеження. Зрозуміло, що вони також будуть діяти і в столиці, коли їздити будуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста", - сказав Кличко.

З моменту введення карантину поліція склала 3922 адміністративних протоколи, з них 182 за порушення самоізоляції, розслідується 46 кримінального виробництв, інформує МВС.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив випадки, при яких держава оплачує ліки для пацієнтів з COVID-19. "Питання лікування, особливо середньої тяжкості і тяжких хворих - це те, що повинне виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку переглядаємо це. Переглядаємо пакети медичних послуг і медичних гарантій", - заявив Степанов.

Під час пандемії жодна лікарня не буде закрита в Україні. Таку обіцянку дав президент Володимир Зеленський. "Ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування", - сказав глава держави.

З-за закриття 115 контрольно-пропускних пунктів на кордоні скупчилися сотні вантажівок з різними товарами. В даний час проїзд транспорту через кордон здійснюється тільки через 19 КПП.

За інформацією Держприкордонслужби, з Туреччини евакуйовані 35 українців поромом в Чорноморськ. Далі в супроводі поліції люди були доставлені на 14-денну обсервацію.

Пандемія коронавіруса в світі

У США протягом 24 годин захворіли коронавірусом понад 30 тисяч осіб. На даний момент в країні інфіковані 337 620, померли 9643. Половина летальних випадків припадає на Нью-Йорк – 4159. Влада прогнозують подальше різке збільшення смертності на цьому тижні. Через пандемію в країні прогнозують від 100 до 240 тисяч летальних випадків. "Це буде наш Перл-Харбор, наше 11 вересня, тільки на цей раз події не будуть локалізовані. Це буде відбуватися по всій країні", - сказав головний санітарний лікар США Джером Адамс.

Німеччина стала четвертою країною світу, кількість хворих в якій подолало 100 тисяч. При цьому в країні зафіксовано 1584 смертей від ускладнень COVID-19.

В Іспанії за добу померли від коронавіруса 637 осіб, захворіли 4273. Загальне число інфікованих досягло 135 тисяч, заражені близько 20 тисяч лікарів.

Кількість смертей від пандемії в Італії досягло 16523. За добу зафіксована загибель 636 пацієнтів, число інфікованих досягло 132 547.

У Румунії через пандемії президент Клаус Йоханнис на місяць продовжив надзвичайний стан. Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив про введення надзвичайної ситуації в семи префектурах. На Філіппінах поліція застрелила нетверезого чоловіка, який відмовився надіти медичну маску і напав на правоохоронців.

На час карантину у Франції поліція ввела цифрове дозвіл на пересування по вулицях. Відповідне додаток встановлюється на смартфони громадян. А у Фінляндії зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили і планують запустити чартерні авіарейси для сезонних працівників, в тому числі і з України.