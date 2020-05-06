Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 6 травня

Коронавірус в Україні і світі 6 травня продовжує поширюватися. Влада заявляє про поліпшення ситуації із захворюваністю в країні, але з огляду на рекомендації ВООЗ, карантин буде продовжено. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 6 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражено коронавірусом 12697 українців

в країні зафіксовано 316 летальних випадків хвороби

пік захворюваності завершиться 9 травня

Кабмін збирається продовжити карантин після 22 травня

у регіонах пом'якшують карантин, не чекаючи рішень уряду

Статистика захворюваності по Україні

МОЗ інформує про зменшення кількості хворих на коронавірус в Україні за добу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу повідомив про 366 заражених за останні 24 години і 100 випадках госпіталізації з діагнозом COVID-19. За його словами, найбільша кількість нових інфікованих за минулу добу зареєстровано у Чернівецькій області - 61, в Одеській області - 42, і у Києві - 48. Добовий приріст нових заражених складає 3,5% по відношенню до всіх хворих. З моменту появи коронавирусной інфекції в країні зафіксовано 12697 хворих, 316 летальних випадків і 1875 одужавших.

Уряд очікує, що пік захворюваності завершиться 8-9 травня, а з 11 травня кількість одужавших почне перевищувати кількість хворих. Проте, в Кабміні збираються продовжувати карантин після 22 травня.

"Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину на два місяці. Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Послаблення карантину в Україні

Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів господарської діяльності. З 11 травня в Україні:

дозволять працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів,

заклади громадського харчування зможуть продавати напої і їжу на виніс,

відновиться діяльність нотаріусів, адвокатів та аудиторів, приватних стоматологічних клінік і кабінетів.

МОЗ опублікував правила відвідування парків і скверів, які планують відкрити для населення з 11 травня. Зони відпочинку і заняття спортом повинні бути обладнані туалетами, антисептиками на вході, а громадяни не повинні збиратися в групи більше 3-х осіб і дотримуватися дистанції під час індивідуальних занять спортом.

Місцева влада вже послабила карантин. У Києві відкрилися 3 продовольчі ринки "Деміївський", "Маяк" і "Базар на Лісовий", а мер столиці Віталій Кличко повідомив про дозвіл кав'ярням працювати на виніс. Також він поінформував, що через карантин у Києві не будуть проводити заходи до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8-9 травня.

Влада Кременчука запускає весь громадський транспорт з 12 травня. При дотриманні масочного режиму і обмеженні за кількістю сидячих місць городянам дозволили пересуватися в громадському транспорті без будь-яких обмежень. Медиків возитимуть без черг і безкоштовно, при цьому пільговиків не будуть перевозити до 22 травня.

На загальнодержавному рівні транспортні обмеження не будуть зняті як мінімум 3-4 тижні, а метро дозволять відкрити тільки в кінці червня - початку липня. Така інформація стала відома з Офісу президента.

У Львові міська влада розробила план відновлення індустрії туризму. Міськрада має намір відкривати готелі, ресторани і музеї вже в травні, а в липні-серпні запускати центри дозвілля і відновлювати міжнародні авіасполучення. Груповий організований і міжнародний туризм передбачається перезавантажити у листопаді-грудні.

"Міжнародні Авіалінії України" поінформували про черговий чартерний рейс українських працівників до Німеччини. "Напрацьований чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон. До обов'язкових умов подорожі відносяться: наявність трудової візи, контракт терміном від трьох місяців і медична страховка, у тому числі на випадок COVID-19. До перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - йдеться в повідомленні авіакомпанії. У МАУ також повідомили про замовлення чартерних перевезеннь у Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу. Раніше подібні рейси вже були виконані у Гельсінкі і Лондон.

Три евакуаційні рейси доставили понад 500 українців на батьківщину з Італії, Казахстану та Німеччини. Ні у кого з пасажирів не виявлено симптоми захворювання. Майже всі вирішили пройти двотижневу самоізоляцію за допомогою додатка "Дій вдома".

Індія передала Україні в якості гуманітарної допомоги по боротьбі з коронавірусом партію препарату з гідроксихлорохіном. Також, індійський уряд надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб Міністерства охорони здоров'я України.

Пік пандемії в світі

У Росії фіксується значне зростання захворюваності на коронавірус. Кількість інфікованих досягла 155 370 осіб. За добу заразилися більше 10 тис. Відношення до всіх хворих добовий зростання складає 7%. Найбільша кількість випадків зафіксовано у Москві (80 тис) і області (15,7 тис), а також у Санкт-Петербурзі (5,5 тис). За весь час пандемії в країні померли від інфекції 1451 росіянин, 20 тис одужали.

За добу у Франції померли 306 хворих на коронавірус. Всього за час пандемії в країні зареєстровано 25 201 летальних випадки хвороби. На даний момент з діагнозом COVID-19 у лікарнях перебувають 25 548 французів. Президент Еммануель Макрон заявив про намір обмежити поїздки громадян за кордон влітку через ризик нового спалаху вірусу. "Ми обмежимо великі міжнародні поїздки навіть під час літніх канікул. Ми залишимося в Європі, і, в залежності від того, як буде розвиватися епідемія, нам, можливо, доведеться обмежити це (поїздки за кордон, - ред.) трохи більше", - сказав Макрон.

Ініціатива влади Білорусі провести військовий парад на 9 травня піддалася критиці Всесвітньої організації охорони здоров'я. "Скупчення людей, при яких неможливо забезпечити дистанцію між людьми в 1,5-2 метри, підвищують ризик передачі вірусу і сприяють подальшому поширенню епідемії… Особливе хвилювання викликає можливу участь у цьому заході людей похилого віку, серед яких відзначається важкий перебіг захворювання і високий рівень смертності від COVID-19", - заявив представник ВООЗ у Білорусі Батир Бердикличев.

Міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер повідомив, що після відновлення роботи невеликих магазинів три тижні тому не відбулося ніяких стрибків зараження в країні. За його словами, ситуація в цілому стабілізувалася, щоденний приріст інфікованих становить лише 0,2%. За весь час пандемії в Австрії коронавірусом заразилися 15,6 тис громадян, 606 померли від ускладнень.