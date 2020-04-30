Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 30 квітня

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні і світі. В країні зафіксовано критичний рівень захворюваності медиків, а уряд послаблює карантин, щоб уникнути продовольчої кризи. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 30 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражено коронавірусом 9866 українців

в країні зафіксовано 250 летальних випадків хвороби

у Міністерстві охорони здоров'я заявили про критичний рівень захворюваності лікарів в Україні

Кабмін дозволив відкрити продовольчі ринки з 1 травня

Статистика захворюваності по Україні

В Україні неухильно зростає кількість заражених коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 456 випадки інфікування за добу, серед них 133 медичних працівника і 33 дитини. За останні 24 години в країні госпіталізовано з коронавірусом 113 осіб, померли від ускладнень інфекції 11, одужали 111.

У Збройних силах України хворіють 52 військовослужбовців, 20 одужали, 2 померли. За даними Міністерства охорони здоров'я, 71% жертв коронавирусу мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень. За весь час пандемії діагноз COVID-19 встановлено 9866 українцям, померли 250 осіб, вилікувалися 1103.

Серед усіх хворих 1976 медпрацівників. "Жахливі цифри кількості хворих лікарів. Вже більше 20% від загальної кількості хворих - лікарі. Це дуже тривожна ситуація. ВООЗ вважає тривожним рівень у 10%, а у нас в Україні вже більше 20%. Це не відновлюваний ресурс держави. Лікарі - це ті, хто рятує нас від пандемії", - відреагувала на ситуацію заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Також вона повідомила про затримку з поставками з Китаю 71 тис костюмів біозахисту для українських медиків.

Послаблення карантину в Україні

З 1 травня уряд дозволив працювати 872 продовольчим ринкам країни за дотриманням карантинних вимог. "Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Стежити за дотриманням норм на ринках буде Держпродспоживслужба, яка має право закриття торгових організацій у разі виявлення порушень.

Шмигаль звернувся до політичних сил з проханням не закликати до протестів проти карантину, оскільки будь-які масові акції можуть привести до різкого стрибка захворюваності. "Прошу зараз не маніпулювати цими речами, не закликати українців до протестів, скупчень. Ми отримаємо просто наступний етап зростання захворюваності... Карантин однозначно буде слабшати, але тільки якщо кількість хворих не буде збільшуватися", - сказав прем'єр. Незадовго до засідання уряду біля будівлі Кабміну на вул. Грушевського кілька сотень підприємців влаштували протест з вимогою дозволити роботу малому і середньому бізнесу з 1 травня.

В Україні за невиконання введених карантинних обмежень поліцією складено 6141 адміністративний протокол. Найбільша кількість порушень зафіксовано у Дніпропетровській (951), Київській (874) та Львівській (555) областях. Щодо 150 справ суди призначили різні стягнення.

За добу більше 300 українців повернулися спецрейсами з Вірменії, Італії та Швеції. У пасажирів не виявлено ​​підвищеної температури. Всі громадяни, які повернулися на батьківщину, крім одного, скористалися можливістю пройти самоізоляцію вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

На Балі в готелі померли двоє літніх українців з підозрою на коронавірус. "Батьки - українські громадяни були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали. Тіла померлих доставлені до місцевої лікарні. Наразі проводяться аналізи на можливу наявність коронавірусу COVID-19 в тілах померлих", - повідомив представник МЗС Сергій Погорельцев.

Наслідки пандемії в світі

У Сполучених Штатах кількість летальних випадків через пандемію перевищила число жертв війни у ​​В'єтнамі. Від ускладнень коронавирусной інфекції померли 58365 громадян США. За останню добу в країні заразилися 12 тис, загальне число інфікованих перевищило 1 млн. Найбільша кількість заражених у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Массачусетс. Влада має намір щодня тестувати на коронавірус 5 млн осіб. Крім того, планується обов'язкове тестування для пасажирів, які прибувають з країн, де виявлено спалах хвороби.

У Канаді заявили про зростання кількості заражених COVID-19. У даний момент зафіксовано 50015 випадків інфікування, померли від хвороби 2859 осіб.

Уряд Німеччини обмежив поїздки громадян за кордон до 14 червня. Всього в країні заразилися коронавірусом 159912 осіб, померло 6314. У важкому стані перебувають 2409 німців.

У Литві депутати Сейму підтримали введення кримінальної відповідальності за порушення карантину. Після набрання чинності закону порушникам самоізоляції загрожуватиме до року ув'язнення.

У Швеції повідомили про різке зростання смертності за тиждень. З 6 по 12 квітня у державі померли 2505 осіб. Як відомо, країна практично не вводила обмежень, пов'язаних з пандемією. На даний момент кількість заражених коронавірусом досягло 20 тис, померли від хвороби 2355 шведів.

Лоукостер Wizz Air заявив про відновлення польотів з 1 травня з Відня за п'ятьма напрямками. Передбачається, що перші рейси вирушать у Дортмунд, Салоніки, Лісабон, Осло і Ейндховен. У Wizz Air також впевнені, що на першому етапі буде спостерігатися "низький попит". Рейси виконуватимуться двічі-тричі на тиждень, а пасажири будуть розміщуватися у літаку, щоб між ними була безпечна дистанція.