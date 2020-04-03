Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 3 квітня

Боротьба з коронавірусом в Україні і світі продовжується. Кількість смертельних випадків по всій планеті перевищила 50 тисяч, у ВООЗ знайшли спосіб стримати пандемію, а в українських лікарнях починаються перевірки розподілу захисних засобів. Детальніше про Covid-19 в Україні та світі 3 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні інфіковані коронавірусом 897 людини

в країні зафіксовано 20 летальних випадків

СБУ розслідує приховування інформації про зараження коронавірусом

Моз встановив стандарт лікування пацієнтів з Covid-19

масове тестування – єдиний спосіб стримати пандемію

нова спалах хвороби в Китаї

Кількість інфікованих в Україні зростає

За даними Моз, в Україні виявлено более 90 нових випадків зараження На даний момент кількість хворих українців зросла до 897, з них 22 померли, 19 одужали.

В Херсоні і Києві зафіксовано перші смерті від Covid-19. Як пояснили в Моз, 88% померлих мали судинні захворювання, діабет і захворювання нирок.

З підозрою на коронавірус померли породілля в Івано-Франківську і чоловік у Харкові.

За останню добу нові інфіковані з'явилися в Полтавській, Херсонській, Тернопільській, Вінницькій, Рівненській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Київській та Чернівецькій областях. 15 пацієнтів знаходяться в реанімації.

У Києві виявлено 26 нових хворих. Всього в столиці діагностований коронавірус у 161 жителя. У київську базу Центру контролю за дотриманням самоізоляції внесені дані 37 тисяч людей. Представники Моніторингового центру проводять контроль самоізоляції хворих. За даними мера Віталія Кличка, за порушення карантину поліція склала вже понад 60 адмінпротоколів, 5 осіб оштрафовано на 17 тисяч гривень.

Боротьба з коронавірусом в Україні

Служба безпеки України провела обшуки в клініці Eurolab. Посадові особи клініки підозрюються в умисному приховуванні інформації про позитивні результати тестів на коронавірус.

За інформацією МВС, 130 українців оштрафовані за відмову від самоізоляції після повернення з-за кордону. За фактами порушення карантину відкрито 35 кримінальних проваджень. З 24 лютого прикордонники виявили підвищену температуру у 52 осіб з 2,2 млн перевірених. Ні в кого з них не був діагностований Covid-19.

У Львівській області за порушення норм карантину на 34 тисячі гривень оштрафований директор ринку. У Сумах відразу 47 медпрацівників звільнили з пологового будинку, за даним фактом прокуратура проводить розслідування.

Президент Володимир Зеленський оголосив про перевірках регіональних лікарень щодо розподілу засобів захисту. "До нас звертається дуже багато лікарів: пишуть листи, роблять відеозвернення про те, що вони не отримують маски, респіратори, захисні костюми, рукавиці та інші кошти, які ми переправляли з Києва. Розподіл спецзасобів між лікарнями повинно відбуватися справедливо", - сказав Зеленський.

Більшість українців вважають, що влада не може впоратися з пандемією в країні. Крім того, люди більше бояться економічних наслідків карантину, ніж хвороби. До таких висновків прийшли дослідники Київського міжнародного інституту соціології.

Моз затвердив єдиний протокол лікування хворих Covid-19. Як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в Україні встановлено "стандарт лікування", заснований на досвіді потерпілих країн.

З наступного тижня запускається серійне виробництво тестів для виявлення коронавіруса. "Наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів в ПЛР-лабораторії", - поінформував головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Масове тестування – спосіб стримати поширення COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає масове тестування найважливішим моментом для стримування пандемії. У ВООЗ вважають, що саме завдяки експрес-тестування Китаю і Південної Кореї вдалося взяти під контроль пандемію.

"У нас є просте повідомлення для всіх країн: тестування, тестування, тестування", - заявив глава організації Тедрос Гебреисус.

Нова спалах Covid-19 зафіксована в Китаї. За добу були виявлені відразу 1,6 тис хворих коронавірусом і 7 летальних випадків. До цього моменту країні вдавалося стримувати хвороба.

Коронавірус в США щодня вбиває тисячі людей. За останню добу в країні зафіксовано понад 1200 летальних випадків. За весь час пандемії кількість померлих склала 5119 людина. Ситуацію поглиблює різке економічне падіння.

За тиждень кількість безробітних у країні збільшилася вдвічі - до 6,6 млн.

Різко зросла смертність від Covid-19 в Канаді. 127 летальних випадків зафіксовано за добу. Кількість хворих склала 10132.

В Іспанії за добу померли 950 хворих. Смертність від коронавіруса в країні перевищила 10 тисяч осіб. Кількість інфікованих досягло 110 тисяч.

На Філіппінах президент Родріго Дутерте дозволив правоохоронцям відкривати вогонь по порушниках карантину. У Таїланді ввели комендантську годину з 22:00 до 04:00. Виключення робиться тільки для медиків. У Росії президент Володимир Путін продовжив вихідні до кінця квітня.

В Греції стався спалах коронавіруса в таборі біженців. Кількість інфікованих досягла 21 людини.

У зв'язку з пандемією коронавіруса з проханням про фінансову допомогу в Міжнародний валютний фонд звернулися 80 країн. За інформацією глави МВФ Крісталіни Георгієвої, потреби економік сьогодні оцінюються в 2,5 трлн доларів.