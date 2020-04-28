Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 28 квітня

Уряд відкриє 280 продовольчих ринків в країні до кінця тижня
Пандемія коронавирусу продовжує поширюватися в Україні і світі. У Кабміні обіцяють до кінця тижня відкрити продовольчі ринки і допускають передчасне зняття значних транспортних обмежень, а у світі не поспішають скасовувати карантин і попереджають про економічну катастрофу. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 28 квітня - в матеріалі РБК-Україна.
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Статистика захворюваності по Україні
В Україні заразилися на коронавірус за останню добу 392 особи, підтверджено 11 нових летальних випадків. На апараті штучної вентиляції легень знаходяться 110 хворих. Всього за даними Міністерства охорони здоров'я, інфікованих COVID-19 в країні 9009 пацієнтів, померли від хвороби 220 українців, одужали 864. Серед тих, хтов заразивя висока частка медичних працівників 1749 і дітей 614. Також зростає кількість хворих на коронавірус в армії. Медичні сили ЗСУ повідомляють про 44 випадки зараження військовослужбовців.
З метою контролювати ситуацію з поширення хвороби найближчим часом майже півмільйона українців пройдуть тестування на коронавірус. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в країні почнуть робити 10 тис ПЛР-тестувань щодоби. Крім того, у медичному відомстві вивчається питання наявності імунітету до COVID-19 в Україні, для цього лікарі планують використовувати у практиці ІФА-тести. Для протидії загостренню ситуації з коронавірусу і боротьбі з подальшими пандеміями МОЗ закупить у держрезерв засоби індивідуального захисту медиків: костюми біозахисту, маски, респіратори.
Скасування карантинних обмежень в країні
План уряду щодо зняття карантину викликає неоднозначну реакцію у суспільстві та бізнесі. Представники міської влади відразу трьох обласних центрів Львова, Дніпра та Івано-Франківська звернулися у Кабмін з проханням дозволити роботу малого і середнього бізнесу, відкрити міські ринки. У Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту. В Окружний суд Києва подано 22 позови громадян щодо карантинних обмежень. Мер столиці Віталій Кличко також висловлює ряд зауважень до плану.
На нараді в Офісі президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв у середу на засіданні розглянути питання відкриття 280 критих продовольчих ринків до кінця тижня. "Продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання і харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановимо чіткі правила і давайте дозволимо відкрити. Треба вчитися жити і працювати в нових умовах", - заявив голова держави Володимир Зеленський. Також у президента повідомили про масові порушення карантину у вихідні. 13 тисяч осіб відвідали кладовища незважаючи на заборону і перенесення поминальних днів.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко допускає завершення карантину значно швидше, ніж передбачається у плані Кабміну. "Якщо у нас буде стрімке зниження хворих, ми зможемо з першого етапу перейти на третій або на четвертий етап", - сказав Ляшко. Третій та четвертий етапи знімають значні транспортні обмеження в країні, в тому числі передбачають запуск метро Києва, Дніпра, Харкова. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, після 12 травня запрацюють міські, приміські та міжміські сполучення. Йдеться про автомобільний і залізничний транспорт. За його словами, після відкриття кордонів продовжить діяти режим самоізоляції, що передбачає після повернення на батьківщину 14-денний карантин.
У разі різкого збільшення кількості хворих у Кабміні посилять карантин. "Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Водночас, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені", - заявив прем'єр Шмигаль.
В Україну з Майамі прилетів спецрейс з 259 нашими співгромадянами. Як стверджують у Мінінфраструктури до 10 травня такі рейси заплановано з 26 міст світу.
Боротьба з пандемією в світі
У світі заражено коронавірусом понад 3 млн осіб, померли від ускладнень інфекції 207 тис, вилікувалися 882 тис пацієнтів. Найбільша кількість жертв зафіксовано в США 55,4 тис, інфіковано майже 1 млн громадян країни, 15 тис знаходяться у критичному стані. Найсерйозніший удар завдано економіці, початок одужання якої планується не раніше кінця літа. За словами американського міністра фінансів Стівена Мнучіна, влада країни вливає трильйони доларів для порятунку економіки держави.
У Великобританії зафіксовано 413 смертей за добу від коронавирусу. Це найменший показник з минулого місяця. На очікувану заяву уряду про "зміни в обмеженях" прем'єр Борис Джонсон сказав: "Ми просто не можемо зараз сказати, як швидко чи повільно або навіть коли ці зміни будуть зроблені, хоча, звичайно, уряд скаже про це набагато більше в найближчі дні. Ми також повинні визнати ризик повторного стрибка, ризик втратити контроль над вірусом і допустити поширення епідемії на колишньому рівні, тому що це буде означати не тільки нову хвилю смерті і хвороб, але і економічну катастрофу".
У Франції також зафіксовано найнижчий показник летальних випадків за 5 тижнів. За добу померли від ускладнень 242 француза. У цілому в країні зафіксовано 22856 летальних випадків.
Кількість зарежних у Німеччині зросла до 155 тис, померли за добу 140 хворих. За весь час пандемії в країні померли 5750 інфікованих, 114 тис одужали.
Стрімке зростання заражених також зафіксовано у Росії. Країна зайняла 9-е місце за кількістю хворих COVID-19 у світі. На даний момент хворіють на коронавірус 87 тис росіян, 794 померли.
У Литві влада дозволила відкритися кафе, салонам краси та музеям. Єдиною умовою є дистанція між людьми більше 2 метрів і відсутність груп більше 2-х осіб у громадських місцях.
У Білорусі президент Олександр Лукашенко заявив, що для боротьби з пандемією його країні не потрібен карантин. Він нагадав, що Білорусь мало не єдина держава в Європі, яка не закрила своїх кордонів і не забороняла громадянам відвідувати церкви.