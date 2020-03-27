Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 27 березня

Коронавірус в Україні та світі продовжує поширюватися. Кількість хворих COVID-19 у світі перевищила півмільйона. У регіонах нашої країни посилюється карантин, а Кабмін створює антикризовий штаб і пом'якшує вимоги по обмеженню пасажирів у громадському транспорті. Детально про те, як змінюється ситуація з пандемією коронавіруса в Україні і в світі 27 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість хворих коронавірусом в Україні за даними МОЗ збільшилася до 196;

на даний момент підтверджені 5 летальних випадків, четверо одужали;

влада країни закривають кордони для всіх;

в Україні створено антикризовий штаб;

в областях почали перекривати транспортне сполучення;

десятки тисяч українців чекають повернення на батьківщину;

у світі повідомили про другу хвилю пандемії;

Нові випадки коронавіруса в Україні

Нові випадки інфікування виявлено у Київській, Волинській, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській, Тернопільській та Запорізькій областях Перші хворі з'явилися у Вінницькій, Чернігівській і Закарпатській областях. У Чернівецькій області влада повідомили про одужання ще 3 осіб.

У Харківській області поліція розшукувала 10 осіб, які контактували з хворими і порушили умови самоізоляції. Станом на вечір 26 березня вдалося розшукати 9 з 10.

За даними Міноборони, 145 військових знаходяться на карантині через підозри на коронавірус.

У Києві стрімко зростає кількість заражених. У даний момент інфіковані 47 осіб. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що деякі приватні клініки не інформують Моз про виявлених хворих. Влада Києва зажадали від поліції посилити контроль у цьому напрямку.

Одразу кілька лікарів заразилися коронавірусом в Тернопільській області. Як повідомляє облгосдминистрация, відомо про двох інфікованих сімейних лікарів, заразившемся працівника первинної медико-санітарної допомоги та неврологе лікарні Монастириського району. По регіону прийнято рішення, після роботи з інфікованими направляти лікарів на 14-денний карантин.

Як Україна бореться з пандемією COVID-19

Влада Закарпатської області перекривають половину доріг, які сполучають регіон з іншою країною.

У Сумах на в'їзді в місто встановлюються контрольно-пропускні пункти.

Президент Зеленський нагадав, що 27 березня влади закривають кордону, в тому числі і для українців. Крім того, він повідомив, що в Україну з Південної Кореї повинні доставити 100 тисяч тест-систем для полімеразної ланцюгової реакції для виявлення інфекції.

За кордоном залишаються 20 тисяч українців, які поінформували консульства про бажання повернутися на батьківщину.

"Тепер логістика їх повернення буде істотно утруднена. Причина не тільки в закриття кордону... З 27 березня авіасполучення згортають і інші країни", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр пообіцяв жорсткий контроль для повернулися українців. При цьому перед перетином кордону більшість приймає жарознижувальні препарати і прикордонники не можуть виявити всіх хворих. У березні повернулися на батьківщину 200 тисяч.

В даний час за кордоном хворіють коронавірусом 20 українців, на карантині знаходяться 160.

6 наших співгромадян вилікувались і повернулися до нормального життя.

В Україні створений антикризовий штаб по боротьбі з коронавірусом. Його очолив прем'єр Дмитро Шмигаль. Рішення було ухвалене Кабміном спільно з головами фракцій парламенту.

Уряд скасував вимогу про 10 пасажирів у трамваї, тролейбусі та автобусі. Зараз вже допускається таке число людей, що одночасно не перевищує половини сидячих місць у транспорті.

Друга хвиля пандемії в світі

Японські лікарі заявили про другу хвилю пандемії. У країні за добу зафіксовано 45 випадків смерті та 1314 нових заражень. Прем'єр країни Сіндзо Абе заявив про можливе надзвичайний стан.

Число померлих від коронавіруса в США збільшилася вдвічі і перевищило одну тисячу чоловік. У зв'язку зі стрімким поширенням хвороби по країні Верхня палата Конгресу США виділила 2 трильйони доларів на усунення економічних наслідків пандемії. 500 млрд доларів дадуть на позики компаніям, які зіткнулися з труднощами, 350 млрд доларів виділяється на кредити для малого бізнесу, 500 млрд доларів на прямі виплати сім'ям та допомоги по безробіттю.

Кількість безробітних збільшилася в країні за тиждень на рекордні 3,29 млн осіб.

Вісім європейських мобільних операторів нададуть Європейській комісії геолокаційні дані користувачів. Як заявив єврокомісар Тьоери Бретон, влада буде використовувати тільки анонімні дані і по закінчення пандемії вони будуть видалені.

Число летальних випадків пандемії коронавіруса в Італії досягло 8165. Серед інфікованих 10 361 людина повністю одужали, у реанімації нині перебувають 3612 хворих.

В Іспанії заявили, що придбані китайські експрес-тести на коронавірус не працюють. Як стверджують мікробіологи, в тестах компані Bioeasy чутливість - 30%, коли повинна бути вище 80%.