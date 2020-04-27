Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 27 квітня

Стрімке поширення коронавірусу в Україні та світі триває. Інфіковано близько 3 млн. жителів планети, при цьому ВООЗ попереджає про можливість повторного зараження. В Україні зростає захворюваність серед медиків, в декількох регіонах зафіксовані нові спалахи коронавірусу. Детальніше про боротьбу з пандемією СOVID-19 на 27 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

коронавірус діагностований у 8617 українців

від ускладнень захворювання померло 209 осіб

в Україні заразилося близько 1,7 тис. медпрацівників

ВООЗ не підтвердила випадків передачі СOVID-19 від тварини людині

в Ухані одужали всі інфіковані коронавірусом

Статистика МОЗ

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 8617. За минулий день виявлено 492 хворих. Видужало 840 осіб, а число смертей від ускладнень СOVID-19 досягло 209 (за добу померло 8 осіб).

5867 хворих лікуються на самоізоляції, а 2750 українців госпіталізовані в лікарні. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 107 пацієнтів.

Найвищий рівень захворюваності зберігається в Чернівецькій області (1341 осіб), де був виявлений перший випадок інфікування в країні. На другій сходинці за кількістю хворих знаходиться Київ - 1188 випадків.

731 заражених зафіксовано в Івано-Франківській області, 607 осіб хворіють в Тернопільській області, 527 - в Київській, 508 - в Рівненській областях. В інших регіонах кількість підтверджених випадків коронавірусу не перевищує 500.

Найменші показники інфікування СOVID-19 серед українців - в Луганській (29) і Чернігівській (32) областях.

Спалах коронавірусу в Україні

1676 медпрацівників заразилися коронавірусом з початку епідемії в Україні, за добу виявлено 101 новий випадок. 1391 особи лікуються амбулаторно, 284 госпіталізовані (7 підключені до апаратів ШВЛ).

Найбільше число хворих медиків (236 осіб) - у Чернівецькій області, яка є епіцентром захворювання в країні. Також високі показники інфікування серед працівників медустанов Тернопільської та Рівненської областей.

Спалах коронавірусу зафіксували в місті Подольськ Одеської області. СOVID-19 діагностований у 32 медпрацівників Подільської районної лікарні. Всі вони контактували з сімейним лікарем, який був інфікований і згодом помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

Ще один спалах захворюваності стався в Харківській області, але в цьому випадку масово заразилися пацієнти Обласної психіатричної лікарні №1. За добу виявлено 11 випадків інфікування. Населений пункт Стрілеча, де розташована медустанова, був обмежений на в'їзд і виїзд.

Масові протести проти карантинних обмежень пройшли 26 квітня в Херсонській області. 250 підприємців-аграріїв перекрили дорогу з вимогою відновити роботу ринків, на яких вони реалізовували свою сільгосппродукцію. Подібна протестна акція відбулася в Кам'янському Дніпропетровської області днем раніше. Підприємці штурмували ворота двох міських ринків і почали торгівлю.

Через коронавірус можуть втратити роботу співробітники Львівської міської ради. Мер Андрій Садовий анонсував скорочення штату на 181 особу, у зв'язку зі скороченням надходжень коштів до місцевого бюджету.

Міністерство освіти рекомендувало навчальним закладам скасувати випускні вечори для забезпечення здоров'я всіх учасників. За словами глави МОН, можливість проведення масових заходів в школах (останніх дзвінків і випускних) буде залежати від термінів закінчення карантину.

Поширення коронавірусу в світі

Епіцентром пандемії СOVID-19 залишається США, де інфіковано близько 1 млн. осіб. За минулу добу від коронавірусу померло 1995 пацієнтів. При цьому в 46 штатах знижується захворюваність, тому влада розглядає можливість перезапуску економіки країни в травні.

Росія досягла найбільшого показника захворюваності з початку епідемії. За добу в РФ було виявлено 6361 випадків коронавірусу. Також щодня збільшується смертність від інфекції. За тиждень кількість летальних випадків в Росії збільшилася вдвічі. На сьогодні відомо про 747 померлих, а загальне число хворих становить 80 949.

В Італії кількість інфікованих зменшується протягом п'яти днів. Щодня фіксується зниження нових випадків інфікування, більш ніж на 600 осіб. З 4 травня в країні планується почати ослаблення карантину. Уряд Італії анонсував відкриття більшості компаній від промислового сектора до будівництва.

Кількість жертв коронавірусу в Британії перевищила 20 тис. Загальна кількість заражених становить понад 150 тис., а померло 20 319 осіб (більше число летальних випадків зафіксовано тільки в США, Італії, Іспанії та Франції). Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон повністю вилікувався від СOVID-19 і вже приступив до роботи.

Китай побоюється другого спалаху коронавірусу через зростання захворюваності в РФ. У КНР зафіксовано 5 нових випадків інфікування на кордоні з Росією. При цьому в колишньому епіцентрі пандемії Ухані всі пацієнти з коронавірусом повністю одужали і виписалися з лікарень.

З 26 квітня Саудівська Аравія скасувала комендантську годину практично по всій країні, крім Мекки і районів, які раніше перебували в ізоляції. Також уряд дозволив здійснення торгівлі при дотриманні санітарних норм і соціального дистанціювання.

У Берліні відбулася акція протесту проти карантину. Близько тисячі демонстрантів зібралося на площі недалеко від центру з вимогою захисту конституційних прав. Протестуючі заявили, що коронавірус є спробою захоплення влади шляхом поширення страху. Поліція оточила площу і закликала учасників розійтися, в результаті було заарештовано понад 100 осіб.

Майже 10,5 тис випадків СOVID-19 зафіксовано в Білорусі. За минулу добу хворобу діагностували у 873 осіб. Загальна кількість інфікованих зросла до 10 463. Число летальних випадків досягло 72, одужали 1695 пацієнтів.