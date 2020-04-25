Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 25 квітня

Боротьба з коронавірусом в Україні та світі виходить на новий етап. У МОЗ впевнені, що контролюють ситуацію із захворюваністю, в країні запрацювали мобільні додатки, що стежать за дотриманням карантину громадянами, а Кабмін представив поетапний план виходу з карантину. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 25 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражені коронавірусом в Україні 7647 осіб

померли від ускладнень хвороби 193 українця

уряд презентував поетапний план виходу з карантину

в країні можуть почати масову ІФА-діагностику

мобільний додаток дозволяє замінити обсервацію на самоізоляцію

Статистика захворюваності по Україні

За добу в Україні виявлено 477 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих досягла 7647. За оцінками МОЗ, лікарні першої хвилі заповнені на 20%.

"Кількість апаратів штучної вентиляції легень, яка вільна та готова до роботи - 1877 з 2071…На сьогодні жодних підстав в жодному регіоні Україні немає для того, щоб стверджувати, що не вистачає ліжок або лікарні не приймають хворих", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ситуація з захворюваністю в країні - контрольована. За весь час епідемії одужало від коронавирусу 601 хворий, в тому числі 109 медиків. Найбільше число вилікувалися у Києві - 53 особи, у Вінницькій області - 51, у Тернопільській та Рівненській - по 45 таких пацієнтів.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, Україна може стати п'ятою країною у світі, де можуть запустити масову ІФА-діагностику виявлення антитіл до COVID-19. "Це буде показувати, перехворіли чи не перехворіли на коронавірус, чи сформований імунітет", - пояснив Ляшко.

Медичні сили ЗСУ повідомили про 46 інфікованих в армії. За добу заразилися коронавірусом 5 військових. На ізоляції знаходиться 342 військовослужбовців. Призовники та контрактники допускаються до місць служби тільки після 14-денної обсервації, заявив головний санітарний лікар Ляшко.

План виходу України з карантину

Кабмін презентував план виходу країни з карантину. "В уряду є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації цього плану може наступити 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори і залежить від динаміки розповсюдження захворювання", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, урядова дорожня карта збереже життя українцям і одночасно відновить економічну стабільність.

Влада планує з 11 травня дозволити жителям відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Однак винятком залишаться дитячі майданчики. Також планують відкрити частину об'єктів індустрії краси, а спортсменам командних видів спорту дозволити тренуватися. Також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля не продовольчими товарами, а кафе зможуть обслуговувати відвідувачів за умови замовлення на винос. Також відновлять свою роботу автомийки, веломагазини і велопрокати, а також нотаріуси, адвокати, аудитори.

У Києві перевіряють дотримання самоізоляції заражених і тих, хто з ними контактував, за допомогою Telegram-бота. "Киянину, який знаходиться на самоізоляції, приходить push-повідомлення, на яке він повинен відповісти протягом 10 хвилин, включивши геолокацію на смартфоні. Оператор отримує інформацію про фактичне знаходження опитуваного", - пояснив принцип дії системи радник мера Києва Володимир Бондаренко. Якщо опитуваний знаходиться поза зоною самоізоляції (різниця у даних геолокації 100 метрів) або ігнорує повідомлення - до нього направляють уповноважених осіб. Обов'язкова самоізоляція громадян, які повернулися з-за кордону, контролюються владою також за допомогою мобільного додатку "Дія". Для тих, у кого немає смартфону або відсутня можливість користуватися додатком передбачена обсервация, ізоляція у спеціальних приміщеннях, підготовлених державою.

"Завдяки додатку "Дія" ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським і лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації", - сказав президент Володимир Зеленський. За даними МЗС, за кордоном лікується від коронавирусу 161 українець, одужали 56, померли від ускладнень 7 громадян країни.

На найближчі 3-4 тижні країні вистачить засобів захисту для боротьби з коронавірусом, поінформував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, днями в Україну з Китаю прибули понад 360 тис респіраторів, понад 100 тис костюмів біозахисту, а також 800 тис реагентів для ПЛР-тестування. Крім того, Україна почала виробляти власні ПЛР-тести, перша партія обсягом 200 тис одиниць вже вирушила в регіони.

Боротьба з пандемією в світі

Європейський центр з контролю і профілактики захворювань заявив, що пандемія послабилася у 20 державах ЄС. Скасування масових зібрань, закриття навчальних закладів та громадських просторів знизили швидкість поширення вірусу. "У 20 країнах Євросоюзу/Європейської економічної зони перша хвиля передачі пройшла свій пік зі зменшенням числа нових зареєстрованих випадків", - йдеться у заяві організації. При цьому, європейські чиновники впевнені, що занадто швидке скасування карантинних заходів може привести до раптового відновлення стійкої передачі інфекції.

У Чехії влада країни послабила карантин і дозволила громадянам переміщатися по країні і виїжджати за кордон. При поверненні на батьківщину чехам необхідно мати медичну довідку про відсутність зараження на коронавірус і витримати двотижневий карантин вдома.

Різке зростання захворюваності COVID-19 зафіксовано у Росії. За добу виявлено 5849 заражених на коронавірус, померли від ускладнень хвороби 60 росіян. За весь час пандемії заразилися 68 622 осіб, померло 615, одужали 5568.

Зростання кількості інфікованих триває у Туреччині. За останні 24 години лікарі встановили 3116 випадків зараження. Загальна кількість хворих на коронавірус досягло 101790, померли від ускладнень 2491, вилікувалися 18,5 тис.

Високий рівень смертності зафіксовано у Швеції. За весь час підтверджено 16755 інфікованих у країні, померла від хвороби 2021 особа. "Кількість заражень все ще на високому рівні, тому зараз не йдеться про те, щоб послаблювати заходи безпеки", - сказав заступник головного епідеміолога Швеції Андерс Валленстен.