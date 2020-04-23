Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 23 квітня

В Україні і світі посилюється боротьба з коронавірусом. Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а Євросоюз надає Україні на боротьбу з пандемією 1,2 млрд євро. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 23 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 6592 особи

кількість летальних випадків зросла до 174

Кабмін продовжив карантин до 11 травня

Євросоюз надасть на боротьбу з пандемією в Україні 1,2 млрд євро

у США прогнозують більш потужну другу хвилю коронавирусу

Статистика захворюваності по Україні

В Україні триває зростання кількості заражених коронавірусом. За добу МОЗ зафіксовано 467 нових випадків інфекції, померли від ускладнень 13 осіб.

Всього за час пандемії підтверджено 6592 інфікованих, з них 431 дитина і 1245 медичних працівників. Померли від ускладнень 174 хворих, велика частина загиблих - люди старше 50 років (85%).

У Києві число виявлених інфікованих за добу зросло вдвічі до 97 осіб. На карантин слідом за Києво-Печерською лаврою закрився Покровський Голосіївський чоловічий монастир. Напередодні там виявили 12 заражених ченців.

Продовження карантину в країні

Кабінет міністрів на засіданні продовжив карантин у країні до 11 травня. Очікуваний спалах коронавирусу на початку наступного місяця - головна причина такого рішення. "Моделювання, яке зроблене Національною академією наук каже нам, що ми можемо бачити спалах захворювання в період з 3 по 8 травня", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про п'ять етапів плану виходу країни з карантину розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. За нашими прогнозами, цей день мав би настати 11 травня. Як основні умови настання цього першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину - як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків має не змінюватись. Мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%. Друга умова - лікарні мали б бути заповнені пацієнтами менше ніж на 50%", - заявив голова уряду.

Єврокомісія оголосила про рішення виділити 1,2 млрд євро на підтримку України під час пандемії. "Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС - це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", - заявив президент Володимир Зеленський. Кредитну угоду з Україною має бути затверджена Радою ЄС і Європарламентом.

В Україні почалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, що може знижувати і нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень коронавирусной інфекції. За словами президента Зеленського, медики вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування, так і для профілактики захворювання.

У Сумах суд оштрафував на 17 тис грн 33-річну українку, яка повернулась з Росії та порушила умови самоізоляції. Жінка повністю визнала свою провину. А в Києві суд виправдав 4 українців, які відмовилися від обсервації після повернення з Балі. Таке рішення прийнято завдякі тому, що протоколи на порушників карантину були складено до набуття чинності постанови уряду.

У Британії помер від коронавирусу ще один українець. Про загибель громадянина країни за кордоном повідомив департамент консульської служби МЗС.

Пік пандемії в світі

У США медики зафіксували найбільший показник смертності від пандемії за добу, 2804 летальних випадки. За останні 24 години заразилися 25 тис американців. На даний момент інфіковані коронавірусом 819 тис мешканців країни, померли 45318. При цьому епідеміологи заявляють, що друга хвиля COVID-19 буде страшнішою, ніж перша. "Існує ймовірність, що атака вірусу на нашу країну наступної зими буде навіть більш складною, ніж та, яку ми тільки що пройшли", - сказав директор Центру по контролю і профілактиці захворювань Роберт Редфілд. Спалах відразу двох респіраторних захворювань призведе до неймовірного навантаження на систему охорони здоров'я країни, вважає медик. Для того, щоб звільнити місця в лікарнях він пропонує протягом декількох місяців провести масові щеплення населенню від грипу.

Великобританія досягла піку захворюваності на коронавірус, заявив у Палаті громад міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Хенкок. Він упевнений, що перш ніж пом'якшувати карантин, країні необхідно виконати п'ять тестів, щоб уникнути другої хвилі.

Іспанська влада фіксує зниження смертності від пандемії. За добу зафіксовано 435 летальних випадків, заразилися 4211 іспанців. За весь час пандемії в країні підтверджені 208 389 випадків інфікування, 85 915 осіб одужали, померли від ускладнень 21 171.

В Індії 115 сімей відправили на карантин, після того як інфекцію виявлено ​​у співробітника президентського палацу. У другій за чисельністю населення країні світу підтверджено зараження 20 178 осіб, померли 645 громадян країни.

Румунська поліція виписала штрафи за порушення карантину на суму 79 млн євро. Правоохоронці склали понад 200 тис протоколів про недотримання надзвичайного стану. Суми штрафів з громадян варіювали від 412 до 4120 євро.