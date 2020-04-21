Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 21 квітня

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні і світі. Кабмін планує продовжувати карантин зі пом'якшеннями, а МОЗ очікує новий спалах захворюваності і скаржиться на регіони, які не дають статистику щодо нових випадків зараження за добу. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 21 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні підтверджено 5710 заражених коронавірусом

кількість померлих від ускладнень інфекції досягла 151

уряд планує продовжувати карантин, але з пом'якшенням обмежень

МОЗ готується до нового спалаху захворюваності через тиждень

поліція відкрила 5 кримінальних справ через скупчення людей на Великдень

Статистика захворюваності по Україні

На даний момент в Україні інфіковано 5710 осіб, помер 151 хворий. За добу виявлено 261 нове зараження COVID-19, серед яких 16 дітей і 43 медпрацівника, 12 пацієнтів госпіталізовано, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зниження кількості тих, що заразилися за добу може пояснюватися тим, що в областях не надали до Міністерства охорони здоров'я звіти про тестування українців за добу. "Сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус - це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області... Це неприпустимі речі", - заявив міністр. На ситуацію відреагував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів", - сказав голова уряду.

У зв'язку із зростанням кількості хворих медичних працівників відомство закупило 71 тисячу китайських костюмів біозахисту, які планується розподілити по всій країні.

Новий спалах і продовження карантину

У МОЗ прогнозують новий спалах захворюваності через 5-10 днів, оскільки не дивлячись на жорсткі карантинні обмеження в храмах на Великдень зібралось безліч людей. "На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п'ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності… Ми можемо очікувати таку загрозу і через тиждень практично", - уточнює заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

В ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна Денис Шмигаль розповів про те, що Кабмін планує продовжити карантин, але з пом'якшенням обмежень в деяких сферах. Також він повідомив, що за розрахунками Національної академії наук, в Україні очікується два піки захворюваності. Перший з них припадає на кінець квітня, а другий буде в проміжку від 3 до 8 травня.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи в двох-трьох сферах уже на цьому тижні", - додав він.

Поліція зафіксувала 19 порушень карантину на Великдень. Відкрито 5 кримінальних справ стосовно священиків УПЦ МП. Найбільші порушення виявлено у Почаївській і Святогірській лаврах. За даними МВС, у пасхальних заходах взяли участь 130 тис осіб. "Якщо хтось захворіє з тих прихожан, які були в храмі у цей день, і не дай Бог помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зниження смертності в світі

У США зафіксовано зниження смертності від коронавирусу у найбільш постраждалому від інфекції штаті Нью-Йорк. За словами губернатора Ендрю Куомо, за добу померли 507 осіб, що на 271 летальний випадок менше, ніж тиждень тому, а кількість госпіталізованих скоротилася на 750, до 16 213 осіб. "Ми показали, що можемо контролювати звіра. Але це лише перерва. Нам все ще потрібно переконатися, що ми тримаємо цього звіра під контролем, ми знижуємо рівень зараження, знижуємо рівень госпіталізації, оскільки всі ми дуже хочемо жити і рухатися далі", - сказав Куомо. Всього від COVID-19 померли в цьому штаті 18 298 хворих. За весь час пандемії у США виявлено 755 533 випадків зараження, померли від інфекції 40 449 американців.

Голова Білого дому Дональд Трамп повідомив про постачання апаратів штучної вентиляції легенів іншим країнам. Крім постачання ШВЛ у Мексику, президент США розповів про переговори з урядами шести країн.

В Іспанії відзначається зниження смертності від коронавирусу. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу померли 399 хворих, у той час як тиждень тому цей показник становив 520-585 летальних випадків. За останні 24 години діагноз COVID-19 встановлено 4 216 пацієнтам. Загальна кількість інфікованих іспанців досягає 200 210.

У водопровідній системі Парижа виявлено коронавірус. Як заявили в мерії, інфекцію виявили у​в технічній воді, якою миють вулиці і використовують у фонтанах. За твердженням влади, кількість зараженої рідини "мізерна" і ризику потрапляння в питну воду немає.

У Норвегії почали послаблювати карантин. Уряд країни оголосив про відкриття дитячих садків. Як заявила міністр освіти Гурі Мелбі, ходити в дошкільні установи безпечно. На думку влади, діти найменш постраждали від останньої пандемії.

Бюджетна авіакомпанія Norwegian Air оголосила про банкрутство через коронавирус. Підприємство ліквідує 4 філії у Данії і Швеції, де працювали 4700 пілотів і членів екіпажів. Для того, щоб продовжити існування компанія звернулася за допомогою до уряду Норвегії.

У Росії протестували проти карантинних заходів. У Владикавказі 1,5 тис осіб вийшли до будівлі уряду, щоб висловити невдоволення втратою роботи і недостатньою поінформованістю про ситуацію в регіоні з захворюваністю. Після спроби домовитися місцева влада дала наказ спецназу розігнати демонстрацію.