Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 20 березня

Боротьба з коронавірусом в Україні і світі триває. Кожен день виявляються нові випадки захворювання. Для запобігання поширення COVID-19 в Україні введено карантин з рядом обмежень, а в трьох областях діє режим надзвичайної ситуації. Всі подробиці про те, що відомо на 20 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні зафіксовано 26 випадків інфікування коронавірусом;

три летальних випадки від COVID-19 по Україні;

поліція більш жорстко починає реагувати на порушення правил карантину в частині транспортних перевезень;

Нові випадки COVID-19 в Україні і третя смерть

За вчорашній день в Україні підтвердилося 10 нових випадків інфікування коронавірусом. Перший з них був зафіксований в Житомирі. Як розповів мер міста Сергій Сухомлин, це 52-річний чоловік, який нещодавно повернувся з Австрії. Також мер повідомив про те, що для недопущення розповсюдження хвороби, у місті будуть перевіряти на наявність COVID-19 всіх жителів, які повернуться додому в рамках евакуації.

Другий випадок був зафіксований в Києві і подробиці про нього розповів Віталій Кличко. За його словами, коронавірус виявлений у 50-річного чоловіка, який нещодавно побував у Швейцарії. Чоловік звернувся в приватну клініку і зробив тест на COVID-19. Однак клініка не повідомила про це в Моз. Державним органам відповідну інформацію надала німецька клініка, яка підтвердила діагноз.

Ще два тести на коронавірус виявилися позитивними і жителів Дніпропетровської області.

П'ятий за 19 березня випадок COVID-19 в Україні став летальним. Івано-Франківської області померла жінка, тест на коронавірус якій показав позитивний результат. У Моз розповіли про те, що в лікарню жінка потрапила вже у важкому стані. 56-річна пацієнтка займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів. Вона померла через добу після госпіталізації.

П'ять нових випадків підтвердилися Чернівецької області. Таким чином, вона стала регіоном з найвищим рівнем захворювання в Україні.

Підозри на коронавірус

Щодня в Україні фіксують десятки підозр на коронавірус. 22 випадки перевіряють в Харкові. За словами мера міста Геннадія Кернеса, вони ізольовані і під наглядом лікарів. Також він повідомив про те, що всі медичні установи міста переведено у стан підвищеної готовності.

У Чернівецькій області перевіряли 28 підозр на коронавірус, 5 з яких на даний момент вже підтверджені. У регіоні зафіксовано 15 випадків інфікування COVID-19. Це найвища цифра по Україні.

Карантин в Україні можуть продовжити

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про те, що Моз розглядає варіанти продовження карантину. Він зазначив, що відповідне рішення буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні.

“Якщо буде відбуватися таке продовження зростання - карантин буде стовідсотково продовжений", - сказав він.

Як Україна бореться з COVID-19

Супермаркети скорочують режим роботи з-за карантину. Як пояснюють у великих українських мережах, з-за обмежень в роботі транспорту їх співробітникам складно добиратися додому. Так, магазини мережі Сільпо, які не працюють цілодобово, переходять на графік з 9:00 до 22:00. Магазини мережі Billa тепер будуть працювати з 8:00 до 22:00.

Крім того, по містах України почнуть регулярно курсувати автомобілі ДСНС. Вони з допомогою гучномовці будуть сповіщати громадян про небезпеку коронавіруса і про необхідність дотримання правил карантину.

У Львові на час карантину з 23 березня у громадському міському транспорті скасовуються пільги на проїзд.

У Києві, за словами мера міста Віталія Кличка, метро залишиться закритим до кінця карантину. Нагадаємо, що раніше секретар Київради Володимир Прокопів заявляв про те, що владою розробляється план запуску метро в столиці, але з обмеженнями.

Коронавірус в світі

Згідно зі статистикою, на даний момент в Італії кількість смертей вище, ніж було в Ухані, який у свій час був епіцентром розповсюдження хвороби. Для порівняння, смертність в Італії становить 8,3%, тоді як у Китаї вона була на рівні 1,4%. При цьому за час епідемії в Італії в два рази менше випадків інфікування, ніж було в Китаї.

Крім того, коронавірус був виявлений князя Монако. Повідомляється, що його стан задовільний і він продовжує працювати з своїх апартаментів в самоізоляції.

У Сполучених Штатах за менш ніж половину доби 19 березня виявили ще три тисячі випадків зараження коронавірусів. Зараз вже зареєстровано 13 тис.159 хворих у всіх 50 штатах.

На даний момент у світі зафіксовано понад 240 тис. випадків інфікування COVID-19, а понад 9800 померло через коронавіруса.