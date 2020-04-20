Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 20 квітня

Поширення коронавірусу в світі триває. Однак смертність в епіцентрах пандемії на вихідних дещо знизилася. Країни готуються до послаблення карантину, а в одному з регіонів України прогнозують спалах захворюваності наступного тижня через порушення під час святкування Великодня. Детально про ситуацію з пандемією коронавірусу на 20 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні COVID-19 діагностований у 5449 осіб

число летальних випадків зросло до 141

під час великодніх вихідних найбільше число порушень карантину зафіксовано в Донецькій області

стаціонарне лікування COVID-19 для українців - безкоштовне

в світі коронавірусом захворіло 2,3 млн осіб, третина з них - громадяни США

Дані МОЗ по захворюваності COVID-19

За минулу добу в Україні виявлено 343 випадків інфікування. З початку епідемії коронавірус було підтверджено у 5449 українців. З 17 квітня динаміка захворюваності знижується.

Від ускладнень коронавирусної хвороби помер 141 пацієнт (75 чоловіків і 66 жінок). Вік більшості померлих перевищує 50 років.

На стаціонарному лікуванні знаходяться 1832 пацієнти, на самоізоляції - 3617 хворих.

На даний момент зафіксовано 358 випадків інфікування серед дітей, з них госпіталізовано 85 осіб.

Видужали від коронавіруса 347 українців. Найбільша кількість тих, хто вилікувався - в Тернопільській області (34 пацієнти).

Чернівецька область лідирує за темпами поширення інфекції (889 випадків). 801 людина захворіла в Києві. У решті регіонів число інфікованих не досягає 500.

Боротьба з коронавірусом в Україні

Під час великодніх вихідних в країні був істотно посилений карантин. Державні і місцеві органи влади закликали українців відзначити свята вдома і утриматися від походу до церкви. Для дотримання обмежувального режиму було задіяно понад 30 тис. правоохоронців.

У більшості регіонів карантин 19 квітня дотримувався, однак масове порушення сталося в Свято-Успенській Святогірській лаврі в Донецькій області. На пасхальне богослужіння зібралося понад 300 осіб, при цьому не дотримувалися заходів індивідуального захисту та соціальне дистанціювання. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

Також Нацполіція склала три адмінпротоколи за порушення в Рівненській, Запорізькій, Чернігівській областях.

В Офісі президента зазначили, що святкування Пасхи не повинно вплинути на темпи поширення захворюваності, тому що масштабних випадків недотримання карантину не відбулося. Українці прислухалися до рекомендації залишатися вдома, і лише 130 тис. відвідали церкви, в порівнянні з торішніми 7,5 млн.

При цьому прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що спалах коронавірусу може статися в Святогорську через тиждень через масове скупчення людей на Великдень.

Даний факт також підтверджує збільшення числа хворих після Вербної неділі. У МОЗ повідомили, що зростання інфікування в Україні відбулося на 4-5 день після свята 12 квітня, коли багато громадян вирушили на церковну службу.

На даний момент 20% всіх хворих в Україні - медичні працівники. За минулий день захворіло 53 працівника закладів охорони здоров'я, а всього зафіксовано 1031 випадок.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зарплата медперсоналу, що працює з інфікованими коронавірусом, буде збільшена до 300%. Нарахування здійснюватимуть головні лікарі медичних установ, точні суми окладів вкажуть в договорах. Дані кошти передбачені Фондом по боротьбі з коронавірусом, який був створений після внесення змін до держбюджету.

В український протокол лікування коронавірусу включили препарат "Ремдесівір" для застосування в тяжких і критичних состояніях. Противірусний лікарський засіб виробляє американська фармакологічна компанія. МОЗ почало переговори з США для закупівлі ліків.

Карантин через коронавірус у світі

Кількість хворих COVID-19 в світі наближається до 2,4 млн, хвороба забрала життя 162 тис. осіб. Третю частину від загальної кількості захворілих складають жителі США (735 тис.), також Штати лідирують за смертністю (39 тис.).

Президент США Дональд Трамп анонсував пом'якшення карантину в декількох штатах з наступного тижня. У Техасі і Вермонті дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу 20 квітня. У Монтані почнуть поступово знімати обмеження в п'ятницю, 24 квітня. За словами глави держави, спостерігається ряд позитивних сигналів, які свідчать, що вірус пройшов свій пік.

В Іспанії знизилося число летальних випадків. За минулий день жертвами захворювання коронавірусом стали 410 пацієнтів. Останній раз така низька кількість смертей в країні була зафіксована 22 березня - 394. Загальна кількість виявлених хворих зросла до 195 тис. (друге місце в світі після США).

Також різко скоротилася смертність в Великобританії. За 19 квітня на території країни було зафіксовано 596 летальних випадків, тоді як за попередню добу від хвороби померло 888 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків перевищила 16 тис.

Карантин в Південній Кореї частково послаблюють, але заходи соціальної дистанції будуть збережені до 5 травня, як і вимога про носіння масок в громадських місцях. Кафе, спортзалам і іншим закладам дозволять працювати, але при дотриманні санітарно-гігієнічних норм. Також будуть зняті обмеження на проведення церковних служб і спортивних заходів на відкритому повітрі.

В Ізраїлі пом'якшення карантину через коронавірус почалося з 19 квітня. З неділі на робочих місцях можуть перебувати до 30% співробітників. Відновили роботу магазини, що знаходяться на відкритому просторі (торгові центри ще залишаються закритими). Дозволяється займатися спортом парами. Допускається проведення спільних молитов групами до 10 осіб.

З 21 квітня в Сербії відкриються авто- і велосипедні майстерні, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні, дозволять роботу будівельникам. Комендантську годину скоротять ввечері на одну годину. Людям старшим за 65 років дозволять виходити з дому 3 рази на тиждень. Подальше пом'якшення карантину очікується з 27 квітня, якщо ситуація із захворюваністю в країні залишиться стабільною.