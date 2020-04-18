Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 18 квітня

Коронавірус поширюється в Україні і світі. Влада посилює карантин, закриває церкви і забороняє появу людей в громадських місцях на Великдень, а МОЗ чекакає ровзитку ситуації. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 18 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

захворіли коронавірусом 4662 українця

померли від ускладнень інфекції 125 осіб в країні

влада закриває храми і забороняє громадянам йти до церкви на Великдень

у Львівській області священики провели хресний хід, незважаючи на карантин

Статистика по Україні

За останні 24 години заразилася рекордна кількість українців. За даними Міністерства охорони здоров'я, підтверджено 501 новий випадок інфікування коронавірусом, серед яких 31 дитина і 91 медичний працівник. У зв'язку з підвищеним ризиком співробітників системи охорони здоров'я прийнято рішення тестувати медиків на коронавірус кожні п'ять днів, заявив голова МОЗ Максим Степанов. Також він поінформував про закупівлю за кордоном 176 апаратів штучної вентиляції легенів. Чиновник впевнений, що Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ.

На даний момент заражені COVID-19 в країні 4662 українця, зафіксовано 125 летальних випадків хвороби. Смертність від коронавирусу в Україні становить 2,7%.

Посилення карантину в країні

За день роботи блокпостів на в'їзді до Києва виявлено десятки осіб з підвищеною температурою. "На в'їздах зафіксували 40 людей з температурою, шестеро з них були оглянуті медиками. Ніхто з цих людей до Києва не в'їхав, їх відправили додому на самоізоляцію", - поінформував мер столиці Віталій Кличко. Крім того, градоначальник нагадав про посилення контролю за дотриманням карантину на свята і обмеження доступу до кладовищ. На Великдень біля 179 храмів столиці чергуватимуть співробітники поліції і Нацгвардії. Правоохоронці зобов'язані запобігти поширенню коронавирусу в Києві, йдеться в заяві МВС.

У Львівській області в місті Самбір поліція відкрила кримінальну справу і склала 4 адмінпротоколів щодо священиків і парафіян, які брали участь у хресній ході.

У Мукачеві місцева влада закрила храми на карантин до понеділка. Житомирська міськрада заборонила мешканцям відвідувати церкви на свята. Біля всіх культових споруд на вихідні планується чергування муніципальної інспекції. Також у місті на вихідні повністю зупинена робота електротранспорту.

Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній допускає, що в Україні можуть не привезти на Великдень благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового.

Пік захворюваності на коронавірус у країні ще не настав. Таку заяву зробили на нараді в Офісі президента. "Усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин - тимчасовий, але найважливіший. Що сьогодні такий пікнік або такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації і роз'яснення - це дуже важливо в такий складний час", - сказав президент Володимир Зеленський.

Карантин в Україні продовжать, якщо кількість хворих зростатиме щодня більш ніж на 2% від кількості всіх інфікованих, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. "Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів", - заявив Ляшко.

Пік пандемії в світі

У Сполучених Штатах за добу загинули від коронавирусу 4491 осіб. Загальна кількість летальних випадків досягло 33 286. На даний момент заражені 671,4 тис американців. У країні зареєстровано рекордні 20 млн безробітних. Як пишуть економісти, пандемія в країні "стерла" стільки ж робочих місць, скільки було створено за останнє десятиліття.

Влада Китаю виправила статистику смертності в Ухані. Кількість жертв пандемії у місті зросла на 1290 летальних випадків. Як пояснили міські чиновники, у статистичні дані не потрапила частина заражених, хто помер вдома. На початковому етапі медустанови не справлялися з потоком хворих і не встигали вносити зміни в статистичні зведення.

У Британії розпочато безпрецедентне за масштабами дослідження з пошуку ліків від коронавирусу. Під керівництвом професора Пітера Хорбі з Оксфордського університету у 165 лікарнях країни на 5 тис інфікованих вивчається вплив противомалярийного препарату гидроксихлорохин і антибіотика азитроміцину, а також комбінація двох антиретровірусних ліків, які використовуються при лікуванні ВІЛ - лопінавір-ритонавір.

Наступним епіцентром пандемії може стати Африка, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Минулого тижня відбулося різке збільшення випадків захворювання у ПАР, Нігерії, Кот-д'Івуарі, Камеруні і Гані. "Ми хочемо звести до мінімуму частку людей, які у критичній ситуації потребують інтенсивної терапії, тому що ми знаємо, що ці типи закладів не підходять для лікування у більшості африканських країн", - сказала директор ВООЗ по Африці Матшидисо Моети. На сьогодні в Африці виявлено близько тисячі летальних випадків від коронавирусу, а також понад 18 тис інфікованих.