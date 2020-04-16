Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 16 квітня

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні і світі. МОЗ не знає, як поведе себе вірус і закуповує апарати штучної вентиляції легенів, в світі зафіксовано рекордну смертність. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 16 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні підтверджено 3764 випадків зараження на коронавірус

померли від інфекції 108 українців

МОЗ готується до нового спалаху хвороби та закуповує апарати ШВЛ

у регіонах з'явилися карантинні зони

Кабмін закрив ще 10 КПП на кордоні

Зеленський попереджає про провокації на Великдень

у ВООЗ заявили, що пік пандемії у світі ще не досягнуто

Статистика по Україні

В країні фіксується значне збільшення хворих на COVID-19. За останню добу МОЗ підтвердило зараження 392 осіб. Серед хворих 29 дітей і 90 медичних працівників, уточнює міністр охорони здоров'я Максим Степанов. "Враховуючи сьогоднішній антирекорд по захворюваності, я вважаю, що говорити про вихід з карантину недоцільно", - сказав Степанов.

Всього в Україні лабораторно підтверджено 3764 зараження, зафіксовано 108 смертей від хвороби.

Спалах коронавирусу і посилення карантину в Україні

Кредитні кошти Європейського інвестиційного банку будуть спрямовані на закупівлю за кордоном 838 апаратів штучної вентиляції легенів. "Ми повинні готуватися до різного розвитку подій. І до тих 2 тисяч апаратів ШВЛ, які зараз знаходяться в першій хвилі з 242 лікарень, ми додатково закуповуємо ще апарати", - заявив голова МОЗ.

Восени може відбутися нова хвиля зараження на коронавірус, вважає головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Фахівці поки не знають, як поведе себе вірус. Раніше передбачалося, що COVID-19 не піде далі Азії. Ляшко пропонує створити в країні централізовану систему протиепідемічного захисту на зразок ДСНС.

На нараді в Офісі президента голова держави Володимир Зеленський повідомив про можливі провокації з закликами порушувати карантин перед великодніми святами. "Скупчення людей на святах, на богослужіннях - сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен повинен бути свідомий того, що відповідає не тільки за себе, але і за здоров'я та життя своїх близьких, родичів і людей навколо", - сказав Зеленський.

Україна посилює карантин напередодні Великодня. У Києві на в'їздах і виїздах з міста встановлено блокпости для температурного скринінгу. У столицю пускатимуть людей лише з нормальною температурою тіла. Якщо під час контролю температура перевищуватиме 37,5 градуса, особу перевірятимуть на коронавірус та відправлятимуть на самоізоляцію.

У Запорізькій області на свята закривають на в'їзд чотири міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Влада визначила ці населені пункти як карантинні зони. "На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Проїзд буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали. Всі, хто не має прописки і захочуть в'їхати в міста, не зможуть цього зробити", - заявив голова ОДА Віталій Туринок.

На кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією закриваються ще 10 КПП. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, мова йде про пункти пропуску "Устилуг", "Смільниця", "Грушів", "Солотвино", "Угринів", "Кельменці", "Бронниця", "Сокиряни", "Паланка", "Нові Трояни". За кордоном лікуються від коронавирусу 175 українців. За даними МЗС, 121 хворий знаходиться в Італії і 22 у Греції. За весь період пандемії померли за кордоном 6 наших співгромадян, вилікувалися 25. Україна відправила до Італії другий літак з гуманітарною допомогою. За інформацією МВС, 5 тонн дезінфікуючої рідини доставлені у Рим.

Новий пік пандемії у світі

Кількість інфікованих у світі перевищила 2 млн осіб, від ускладнень хвороби померли понад 126 тис. Найбільш виявилися вражені США з більш 614 тис інфікованих, Іспанія (174 тис) і Італія (162,4 тис).

За останню добу в Сполучених Штатах жертвами коронавирусу стали 2407 американців. Заразилися за добу в країні 26 945 осіб. За весь час пандемії загинули від інфекції 26 064 хворих.

У Франції за останні 24 години зафіксовано 762 летальних випадків від COVID-19, заразилися 5497 осіб. На даний момент зареєстровано 103 573 інфікованих. У реанімації перебувають 6730 постраждалих. Померли від хвороби 15 729 французів.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що пік пандемії коронавируса ще не досягнуто. Незважаючи на зниження темпів поширення пандемії в Італії та Іспанії, в Європі зафіксовано спалахи хвороби у Великобританії і Туреччині. "Загальний спалах у світі складається з 90% випадків у Європі та США. Тому ми ще точно не бачили піку", - заявила Харріс", - заявила прес-секретар ВООЗ Маргарет Харріс.

За офіційними даними китайського уряду, за добу в країні зафіксовано 46 нових випадків зараження і одна смерть в епіцентрі пандемії провінції Хубей.

Через коронавирус в Греції близько 1 000 біженців переселять з табору на острові Лесбос в порожні готелі на материку.