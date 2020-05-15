Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 15 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна готується до другого етапу послаблення карантину

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. Влада готується до чергового пом'якшення карантину з 22 травня, а в регіонах стежать за ситуацією із захворюваністю і заявляють про можливе посилення обмежень. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 15 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість заражених в країні досягло 16847

померли від ускладнень інфекції 456 українців

в країні відновлено повне торгове обслуговування населення

з 22 травня МОЗ дозволить працювати ресторанам, готелям і дітячим садкам

Статистика захворюваності по Україні

Вперше в Україні за добу заразилися коронавірусом менше, ніж одужали. За останні 24 години МОЗ зафіксовано 422 нових випадки і 427 одужань. Загальна кількість інфікованих досягла 16847 осіб, за весь час пандемії в країні померли від ускладнень хвороби 456 пацієнтів, одужали 4143. Рівень летальності COVID-19 в Україні становить 2,7%.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про умови наступних етапів послаблення карантину в Україні. За його словами, відомство орієнтується на дані про нових заражених в країні за добу. "У нас є чотири етапи. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. Які критерії ми заклали: у нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показних інцидентності. Завантаженість ліжок має бути не більше 50%. Кількість тестувань за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останніх 7 днів до попередніх 7 днів, яка має бути на рівні 0,9-1", - пояснює міністр.

З 22 травня МОЗ збирається дозволити в країні спортивні змагання без глядачів, роботу готелів, крім хостелів, відновити діяльність ресторанів і спортивних залів. Також буде дозволено проведення Зовнішнього незалежного оцінювання, почнуть працювати нові види транспорту та дітячі садки.

Адаптивний карантин в Україні

Під час адаптивного карантину у Львові з 15 травня відкриються візові центри магазини з продажу одягу і взуття, які мають прямий вихід на вулицю, а також непродовольчі ринки. З 18 травня в місті запрацюють магазини одягу та взуття в торговельних центрах та міські поліклініки. Міська влада поінформувала про умови відновлення карантинних обмеженнь. "Ми відстежуємо динаміку захворювання. Якщо впродовж 3-х днів відсоток позитивних результатів буде більшим 23%, комісія прийматиме рішення про відновлення карантинних обмежень", - сказав мер Львова Андрій Садовий. А Київська міська державна адміністрація оприлюднила вимоги до роботи стоматологічних клінік у місті в умовах карантину. У правилах детально розписано за яких умов дозволяється робота клінік і кабінетів стоматології. Основними моментами є дезінфекція, дотримання соціальної дистанції і заборона на надання послуг пацієнтам з респіраторними захворюваннями.

Міністерство інфраструктури презентовало план відновлення транспортної сфери в країні. Згідно з 3 етапами плану, передбачається запустити внутрішньообласні маршрути вже на першому етапі, міжобласні маршрути і залізничні перевезення - на другому і міжнародні повідомлення з авіаперевезеннями на третьому.

Уряд дозволив відкрити непродовольчі ринки в країні. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на позачерговому засіданні Кабміну було вирішено відновити повне торгове обслуговування населення. "Непродовольчі ринки будуть працювати за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Рішення набуде чинності після опублікування", - йдеться в повідомленні уряду.

За добу повернулися на батьківщину зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая спецрейсами понад 400 українців. Майже всі громадяни погодилися пройти самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Дій вдома".

Боротьба з пандемією в світі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що в країні зробили 10 млн тестів на коронавірус. "Десять мільйонів. Ми встановили рекорд усіх часів", - сказав голова Білого дому. Також Трамп закликав владу штатів відкрити школи і дозволити дітям займатися, оскільки вони найменш вразливі до пандемії. На сьогодні в США зареєстровано майже 1,4 млн випадків зараження на коронавірус, померли від ускладнень понад 83 тис, одужали 230 тис.

Економіка США переживає важкі часи. За останній тиждень за допомогою по безробіттю звернулися 2,9 млн американців. "Ми знаходимося на передньому краї першої хвилі звільнень, але тепер ми переходимо від фази стихійного лиха до фази рецесії", - вважає головний економіст Wrightside Advisors в Нью-Йорку Джош Райт. Фахівці стверджують, що 27 млн ​​громадян США залишаться без медичного страхування через втрату роботи. Велика частина американців застраховані за допомогою роботодавця, тому після втрати роботи їх страховий договір втратить силу. Передбачається, що 21 млн громадян після цього зможе претендувати на державну допомогу.

У Франції кількість померлих хворих на коронавірус перевищила 27 тис осіб, за добу цей показник - 83 летальних випадки. Президент Еммануель Макрон заявив на засіданні уряду, що необхідно приготуватися до трьох імовірних моментів, коли може виникнути необхідність вдатися до посилення карантину. За його словами, така ймовірність може з'явитися у кінці травня-початку червня після довгих вихідних католицького свята П'ятидесятниці, у сезон відпусток і під час очікуваних поїздок французів за кордон, а також передбачається раптове погіршення епідеміологічної обстановки. Голова уряду Едуар Філіп поінформував, що в умовах розвитку пандемії французи проведуть відпустку тільки на території країни у липні і серпні.

У Росії вперше за останні 2 тижні кількість заражених за добу не перевищило 10 тис. За останні 24 години в країні підтверджено 9 974 випадків інфікування. З початку пандемії діагноз COVID-19 встановлено 252 245 росіянам, з них 2 305 осіб померли і 53 530 одужали. РФ знаходиться на другому місці в світі за кількістю зареєстрованих хворих після США.

Автор: Андрій Павлишин