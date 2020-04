Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 15 квітня

Боротьба з коронавірусом посилюється в Україні і світі. Перед Великоднем у країні закриваються храми і кладовища, блокуються в'їзди у міста, МОЗ попереджає про новий спалах хвороби. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 15 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в країні заражені коронавірусом 3372 особи

померли від ускладнень хвороби 98 українців

МОЗ побоюється сплеску пандемії після Пасхи

церква дозволила віруючим брати участь у великодніх богослужіннях на вулиці

у світі випробовують 70 вакцин проти COVID-19

Статистика по Україні

За останню добу в Україні захворіли на коронавірус 270 осіб, 5 померли від ускладнень. Всього в країні налічується 3372 інфікованих, померли від хвороби 98.

Значна частина всіх заражених - медичні працівники. За інформацією голови МОЗ Максима Степанова, в Україні сьогодні COVID-19 підтверджений у 594 співробітників системи охорони здоров'я.

У Києво-Печерській лаврі виявлено ще два випадки зараження, від хвороби помер 42-річний монах. Мерія закрила Лавру для відвідування і виходи з території контролює поліція і Нацгвардія.

Посилення карантину в Україні напередодні Великодня

Влада столиці підсилює контроль на в'їздах у місто. "З 16 квітня до наступного понеділка ми підсилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в'їздах у Київ. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, які прямують до столиці. Це стосується автобусів, пасажирського та легкового транспорту, що перевозять більше трьох пасажирів, включаючи водія", - заявив мер Віталій Кличко. Крім того, закриваються всі кладовища у столиці, а поминальні дні переносяться на червень.

У МОЗ побоюються, що масове відвідування церков на Великдень призведе до чергового сплеску пандемії в країні і може нівелювати всі зусилля щодо стримування коронавирусу в Україні. "Маркерна точка - це 24 квітня, дата, яка нам покаже ситуацію, це як раз 5-7 день після Великодня, ми побачимо чи є у нас сплеск після святкування цього свята… Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей", - сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За даними соціологів групи "Рейтинг", велика частина українців (80%) підтримує посилення карантину на Великдень і травневі свята. 85% опитаних не планують йти до церкви. При цьому більшість висловлюється проти збільшення штрафів і введення кримінальної відповідальності за порушення карантину.

"Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про покращення ситуації в Україні", - заявив президент Володимир Зеленський.

Українська православна церква московського патріархату дозволила віруючим брати участь у великодніх богослужіннях на вулиці біля храмів. "У храмах великодні богослужіння будуть звершуватися. Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, стояти і молитися на вулиці, дотримуючись всі необхідні санітарні норми", - повідомив предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

Боротьба з пандемією у світі

У світі розробляють 70 вакцин проти коронавирусу. Три з них вже на етапі перевірки на людях. Найбільш успішну експериментальну вакцину розробили в Гонконзі дослідники CanSino Biologics Inc. і Пекінського інституту біотехнології. Влада Китаю схвалили вакціну для перевірок на людях в епіцентрі вірусу. Ще два варіанти проти COVID-19 створені американськими фармацевтами Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc. В даний момент фармацевти намагаються скоротити час на випробування, необхідний для запуску вакцини на ринок. Зазвичай на це йде близько 10-15 років.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я помітили, що частина тих, хто вилікувався не захищені від повторного зараження. Крім того, в організації ще раз нагадали про надзвичайну небезпеку інфекції. "COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що він смертельний - у десять разів смертельно небезпечніше пандемії грипу 2009 року", - сказав голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що пік смертності пандемії вже пройдено. 12 квітня від COVID-19 помер 671 мешканець штату, а днем ​​раніше зафіксовано 758 летальних випадків. Всього в цьому штаті від коронавирусу загинули майже половина всіх жертв хвороби в США, 10 тис. 56 осіб. Чиновник вважає, що пандемія не завершиться, поки немає вакцини, на що може знадобитися від 12 до 18 місяців. "Я хочу, щоб це закінчилося завтра. Але це нереально", - сказав губернатор штату Куомо. На даний момент у США налічується 585 тис 155 інфікованих, померли від хвороби 23 тис 664 особи, вилікувалися 37 тис.

В Іспанії також заявили про досягнення піку поширення коронавирусу в країні. За словами міністра охорони здоров'я Сальвадора Ілла, збільшення кількості тих, хто одужав становить 6%, в той же час зростання смертності не перевищує 3%. Кількість заражених іспанців досягло 170 тис 99.

Турецька влада заявила про спалах захворювання. Кількість тих, хто заразився за добу склала 4093 особи, померли 98. За даними Міністерства охорони здоров'я, у країні хворіють на коронавірус 61 тис 49 громадян, загинули 1296, вилікувалися 3957.

Грузинська влада продовжила режим надзвичайного стану до 10 травня, а також закрила на в'їзд і виїзд міста Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі. За весь час пандемії в країні заразилися 296 осіб, померло 3.