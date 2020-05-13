Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 13 травня

Пандемія коронавирусу досягла піку в Україні та світі. Влада обережно заявляє про запуск наступних етапів ослаблення обмежень, а в регіонах задіяли адаптивний карантин. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 13 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість інфікованих в країні досягло 16023

померли від ускладнень інфекції 425 українців

Україна знаходиться на піку захворюваності

влада готується запустити наступні етапи ослаблення карантину

МОЗ створює систему санепідемстанцій

щодо відкриття кордонів уряд орієнтується на Польщу

Статистика захворюваності по Україні

В Україні другий день поспіль фіксуються високі показники смертності від коронавирусу за добу, при цьому кількість нових випадків зараження скорочується. За 24 години захворіли 375 осіб, померли від ускладнень 17 хворих, одужали 88 пацієнтів. З початку пандемії в країні підтверджено лабораторно 16023 випадки зараження коронавірусом, померли від інфекції 425 українців, вилікувалися 3373.

Про нових заражених також повідомили Збройні сили України і Державна прикордонна служба. На сьогодні хворіють COVID-19 в країні 45 бійців ВСУ і 27 прикордонників.

В цілому ситуацію з захворюваністю коронавірусом охарактеризував прем'єр-міністр Денис Щмигаль: "Зараз ми перебуваємо на піку захворюваності. Ми йдемо рівно останніх сім-вісім днів. У нас не збільшується кількість хворих відсотково. Ми навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Ми все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік". За його словами, цим фактом обумовлені плани уряду продовжити карантин після 22 травня.

Адаптивний карантин в Україні

В Україні почав реалізовуватися адаптивний карантин. Влада на місцях багато в чому самостійно вирішує, що послаблювати та коли необхідно почекати.

З вівторка у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси і приватних стоматологічних кабінетів, але до 15 травня залишаються закритими магазини з продажу одягу і взуття. В Івано-Франківську відновив роботу міський транспорт в умовах спецперевозок. Для того, щоб скористатися його послугами необхідні маска, довідка з місця роботи, а також передбачається обмеження за кількістю сидячих місць. У Рівненській області у зв'язку зі спалахом захворювання карантинні ослаблення не введені у трьох селах Корецького району (Світанок, Щекичин і Невірків) і в селі Зоря Рокитнівського району.

Про можливе посилення карантину знову заявив мер Києва Віталій Кличко. "На жаль, багато киян самі собі зняли обмеження. Продовжують ходити в парки, компаніями на пікніки. Очевидно, зараз ми маємо ці радощі життя після Великодня і травневих свят. Днями було три вихідних і в столиці було просто масове гуляння. Я хочу підкреслити, послаблення ми вводимо поступово, щоб зрозуміти, де основні ризики. Якщо за тиждень ситуація різко погіршиться, іншого виходу, як повернутися до обмежень у нас не буде", - сказав Кличко.

На нараді в Офісі президента поінформували про відновлення роботи 569 продуктових ринків. Президент Володимир Зеленський допускає запуск наступних етапів послаблення карантину в країні. "Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу", - заявив Зеленський.

Для того, щоб підготувати регіони до наступних хвиль пандемії уряд створює нову систему санепідемстанцій. У МОЗ збираються побудувати мережу медичних центрів щодо контролю над інфекційними захворюваннями. "За два роки ми будемо готові відновити не тільки юридично-правову, але й матеріально-технічну базу. Буде проблема тільки з фахівцями, оскільки, фахівців за два роки не навчиш", - заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Крім того, Ляшко уточнив ситуацію з відкриттям державних кордонів. За його словами, щотижня у ЄС відбувається засідання профільних міністерств, які відповідають за епідситуацію і транспортне сполучення. Під час спілкування розглядаються можливості відкриття авіаційного сполучення і обговорюється запуск туристичного літнього сезону. Для орієнтиру щодо кордонів влада України обрала Польщу.

За добу в країну повернулися спецрейсами 600 українців з Баку, Лондона, Рима і Тель-Авіва. Усі прибулі пройдуть самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". За даними МЗС, 145 українців лікуються від коронавирусу за кордоном, 64 одужали, 8 померли від ускладнень.

Боротьба з пандемією в світі

За останні 24 години в світі померли від коронавирусу 2,8 тис осіб, заразилися коронавірусом 65 тис. Найбільша кількість зафіксовано у Сполучених Штатах понад 13,6 тис громадян, другою за цим показником іде Росія з 11,6 тис інфікованих. У Санкт-Петербурзі через пожежу в лікарні Святого Георгія загинули 5 хворих на коронавірус. Пацієнти були під'єднані до апаратів штучної вентиляції легенів. Займання сталося на шостому поверсі у відділенні реанімації через замикання в апараті ШВЛ.

Французький парламент продовжив надзвичайний стан у країні через коронавирус до 10 липня. Новий закон забороняє громадянам переміщатися на відстань, що перевищує 100 км від дома, вводить "масочний режим" в громадському транспорті, а також не дозволяє збиратися в групи більше 10 осіб. За час пандемії заразилися 177 тис французів, померли від ускладнень 26 тис хворих.

Іспанія ввела двотижневий карантин для іноземців, які повинні проінформувати владу про місце проходження карантину. Їм дозволено виходити за продуктами харчування, медичними препаратами, а також відвідувати лікарні за умови наявності захисних масок. У країні діє до 23 травня надзвичайний стан.

Італійський уряд з 18 травня збирається відновити роботу барів, ресторанів, перукарень, салонів краси, музеїв і бібліотек. Основною вимогою є дезінфекція перед відкриттям, дистанція 2 метри між столиками і захисні засоби персоналу.

У Чехії уряд скасовує "масковий режим" на вулиці з 25 травня. Захисні засоби залишаються необхідні у закритих приміщеннях, включаючи громадський транспорт, магазини і торгові центри, кінотеатри, театри. Крім того, маски необхідні під час проведення масових заходів на відкритому повітрі. У цьому випадку також передбачається дотримання дистанції у 2 метри. Очікується, що з 25 травня відкриються ресторани, зоопарки та пам'ятки.

В епіцентрі коронавирусу китайському місті Ухань через новий спалах хвороби влада проведе загальне тестування населення на COVID-19.