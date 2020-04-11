Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 11 квітня

Коронавірус в Україні і світі продовжує поширюватися. В країні починають вводити тотальний карантин і сподіваються уникнути пік пандемії. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 9 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

хворіють на коронавірус в Україні 2203 особи

за добу від COVID-19 померли 12 українців

МОЗ сподівається обійти пік пандемії

у регіонах вводиться тотальний карантин

всіх хворих на пневмонію обов'язково тестують на коронавірус

у Південній Кореї одужалі повторно захворіли на COVID-19

Статистика по Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість летальних випадків коронавируса в Україні збільшилася за добу вдвічі до 12 осіб. Всього померло від хвороби 69 українців.

Кількість заражених зросла на 311 пацієнтів і склала 2203 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед нових пацієнтів - 13 дітей. Нові інфіковані виявлені в Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Житомирській, Київській, Вінницькій, Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях.

Посилення карантину в Україні

У Києві в осередках захворювання вводиться примусовий карантин. Таке рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 150 мешканців міста будуть спрямовані на обсервацію після повернення з-за кордону. За весь час пандемії в країні за статтею про порушення обмежувальних заходів поліція склала понад 4-х тисяч протоколів. Найбільша кількість штрафів виписано в столиці.

У Херсонській області місто Олешки і село Малі Копані закривають на тотальний карантин. За словами мера Дмитра Воронова, в'їхати у населений пункт буде неможливо, виїзд буде дозволений частково. "На вихідні дні Олешки будуть повністю закриті на карантин (пости поліції), на вулиці вийде багато патрулів, для жорсткого контролю за дотриманням карантинних заходів. Кому потрібен хліб, молоко та продукти першої необхідності, краще купити сьогодні, максимум завтра, у першій половині дня", - уточнив градоначальник.

У Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях жителям повністю заборонили виходити з дому на вихідні. Заборонено пересування вулицями з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка 13 квітня. У Київській області влада обмежила доступ до місць поховань.

Завдяки жорсткому карантину пік пандемії в країні 14-15 квітня може не настати, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. "Ми можемо його оминути, пік ми можемо пройти не поміченим, якщо будемо дотримуватись карантинних заходів…Україна сьогодні найпізніше дійшла до тисячі. Наші заходи показують, що в нас не така стрімка динаміка зростання від тисячі до десяти тисяч. Результати жорсткішого карантину ми побачимо через 7-8 днів, відслідковуючи динаміку", - сказав Ляшко.

МОЗ зобов'язало проводити тестування на коронавірус всіх хворих на пневмонію. Крім того, внесені зміни в протокол лікування хворих на коронавірус. Додано новий препарат "Фавіпіравір", вдосконалено алгоритм дії лікарів у разі погіршення стану пацієнта, оновлені протипоказання.

Міністерство цифровий трансформації запустило онлайн-сервіс, який дозволяє перевіряти забезпеченість і готовність лікарень до масового прийому інфікованих. Інформація оновлюється щодня і доступна всім.

Прикордонники повідомили про збільшення пасажиропотоку на кордоні. За добу понад 8,5 тис українців повернулися на батьківщину. За даними МЗС, за кордоном скористалися програмою "Захист" 15 тис 369 наших співгромадян. Наполягають на терміновому поверненні в Україну 8 тис 850 осіб, можуть чекати завершення карантину 6 тис 230.

Пік пандемії в світі

У світі кількість хворих на коронавірус перевищила 1 млн 600 тис осіб. Померли від пандемії 95 тис 718. Найбільша смертність спостерігається в Італії - 18 тис 279, США - 16 тис 684, Іспанії - 15 тис 447 і Франції - 12 тис 210.

Різке збільшення смертності зафіксовано у Британії. За добу загинули від коронавирусу більше 880 громадян Сполученого Королівства. Загальна кількість летальних випадків склала 7978, заражені більше 65 тис.

У Німеччині влада повідомила про стрімке зростання хворих четвертий день поспіль. В країні з найменшою смертності від пандемії за добу заразилися 400 осіб. Загалом налічується 113 тис 525 випадків інфікування, з них 2373 летальних.

За останню добу в Іспанії померли від коронавирусу 605 пацієнтів, заразилися 4576. За кількістю інфікованих лідирують Мадрид і Каталонія.

У Південній Кореї повторно після одужання захворіли на коронавірус 91 особа. Як уточнили фахівці мається на увазі не повторне інфікування, а реактивація вірусу, оскільки він може залишатися латентним і повторно "атакувати" органи дихання людини.

Італія продовжить карантин до 3 травня. Відповідний указ повинен прийняти голова уряду Джузеппе Конте найближчим часом. Передбачається, що Кабінет міністрів дозволить роботу бібліотек, канцелярських магазинів, виробників сільськогосподарської техніки, лісопромислових підприємств і магазинів одягу для дітей.

Через жорсткі карантинні заходи близько 100 тис моряків в світі заблоковані на своїх судах. Міжнародна палата судноплавства і міжнародні профільні профспілки звернулися до урядів країн G20 з проханням дозволити екіпажам покинути судна і провести їх медогляд. В даний час порти ввели заборони на вхід в гавань і обов'язковий карантин для екіпажів, крім того відсутня можливість повернення моряків на батьківщину через скасування авіарейсів.