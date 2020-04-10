Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 10 квітня

Боротьба з розповсюдженням коронавирусу триває в Україні та світі. Влада почала відстежувати порушення карантину за допомогою мобільних операторів, а в Офісі президента обговорюють введення надзвичайного стану і моніторинг масок в аптеках. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 9 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

хворіють на коронавірус в Україні 1892 особи

за добу від COVID-19 померли 6 українців

Кабмін стежить за дотриманням карантину за допомогою мобільних операторів

у президента обговорюють введення надзвичайного стану

влада перевірить аптеки на наявність медичних масок

Мін'юст США кваліфікував коронавірус як "біологічну зброю"

Статистика по Україні

За інформацією МОЗ, в Україні заражені коронавірусів 1892 особи. За останню добу кількість інфікованих збільшилася на 224 хворих. Нові випадки COVID-19 виявлено в Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Кіровоградській, Рівненській та Львівській областях.

"Кількість киян, що захворіло за минулу добу збільшилось майже втричі. На 41 особу. З них двоє медиків. За добу, що минула в столиці ще один випадок, нажаль, летальний. Загалом у Києві вже 335 випадків захворювання", - поінформував мер столиці Віталій Кличко .

Загальна кількість загиблих від пандемії в країні - 57 українців, за останні 24 години зафіксовано 6 нових летальних випадків в Закарпатській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській областях та Києві.

Боротьба з коронавірусом в Україні

Міністерство цифрової інформації створило карту недотримання карантину в Україні. Для її складання використовувалися дані мобільних операторів щодо пересування 500 тис укрїнців, які повернулися з-за кордону. Згідно з вимогою уряду, ці особи повинні дотримуватися 14-денної самоізоляції. На карті зафіксовані численні порушення карантину у всіх регіонах. Прикордонники повідомили про затримання 5 порушників карантину на пропускних пунктах "Гоптівка", "Краковець" і в Ізмаїлі.

В Офісі президента обговорюють питання введення надзвичайного стану в країні. За словами заступника голови президентської адміністрації Кирила Тимошенка, умовою прийняття таких заходів є неможливість стримати поширення пандемії в країні.

У МОЗ заявили, що не зможуть провести масове тестування всього населення країни. За словами керівника Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, жодна країна в світі не забезпечує масове тестування всіх громадян. "Така опція поки не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, тому, що це не є доцільним. Технічно, це майже неможливо зробити", - сказав Кузін. Президенту Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю зробили тестування на коронавірус, оскільки вони перетиналися з зараженим нардепом Сергієм Шаховим.

Зеленський доручив уряду змінити порядок розподілу медичних засобів для боротьби з коронавірусом. "В одному з госпіталів Кіровоградщини - 20 заражених лікарів. Це тільки один із прикладів. Доставка спецзасобів відбувається лише в опорні лікарні, але кожен лікар в кожному медзакладі - на передовій, і ми маємо забезпечити кожного з них...Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів або, ще гірше, перепродувати медичні засоби ми не дамо нікому", - сказав голова держави. Крім того, президент доручив провести моніторинг наявності масок в аптеках країни.

Україна отримає додаткову партію препарату для симптоматичного лікування COVID-19. За словами прем'єра Дениса Шмигаль, 320 тис таблеток ліків, що містять гидроксихлорохин, вистачить для лікування 22 тис хворих на важку форму. Також голова Кабміну уточнив, що при обов'язковій обсервації українці повинні платити тільки за харчування.

Голова Київської облдержадміністрації Василь Володін заявив, що карантин може тривати до осені. У найближчі вихідні у регіоні планується максимальне обмеження пересування.

Поширення COVID-19 у світі

Франція має намір продовжити карантин після 15 квітня. Президент Еммануель Макрон має звернутися к нації у понеділок. Зазраз в країні діють жорсткі обмеження, згідно з якими громадяни повинні залишатися вдома і виходити на вулицю у виняткових випадках. Штраф за порушення самоізоляції становить 135 євро або арешт на кілька місяців. За офіційними даними у Франції хворіють коронавірусом 82 тис 48 осіб, померло від ускладнень інфекції 10 тис 869.

У Польщі уряд продовжив карантин і запровадив обов'язковий масковий режим. До 19 квітня в країні не працюватимуть торгові центри, до 26 квітня зачинені всі школи і перервано всі транспортні сполучення. На даний момент хворіють коронавірусом 5341 поляків, померли 164 особи.

Після зняття карантину у Китаї зафіксовані нові випадки зараження. За добу захворіло на короновірус 63 китайця, померли 2. В цілому в країні зафіксовано 81 тис 865 випадків COVID-19, з них 77 тис 370 вилікувалися, 3335 померли.

Уряд Іспанії оголосив про пік пандемії в країні. Прем'єр-міністр Педро Санчес в парламенті сказав: "Ми досягли піку, і тепер починається деескалація ... ми навіть не можемо знати, до якої нормальності ми повертаємося". За добу від хвороби померли 683 іспанця, за весь час пандемії - 15 тис 388. Кількість інфікованих досягла 152 тис 446.

У США двоє чоловіків були звинувачено у тероризмі через погрози поширення коронавирусу. Один із заарештованих у Флориді кашляв і плював на поліцейських, після того, як він заявив про своє зараження. Пізніше з'ясувалося, що він здоровий. Другий затриманий у Техасі написав у Facebook, що заплатив за поширення пандемії в супермаркетах Сан-Антоніо. Мін'юст кваліфікував коронавірус як "біологічну зброю", тому використання цього у погрозах може привести до 5 років в'язниці.