Коронавірус в Україні і світі: головні новини 24 березня

Україна, як і весь світ, продовжує боротися з пандемією коронавіруса. Загальна кількість випадків захворювання COVID-19 незабаром перевищить 400 тисяч, з них смертельних - понад 16 тисяч.

Для стримування пандемії по всьому світу робляться різні обмежувальні заходи, скасовуються або переносяться різні культурні та спортивні заходи. Україна далі живе в режимі карантину і на тлі постійних розмов про можливе введення надзвичайного стану. Про те, що відбувається в Україні та світі через загрозу коронавіруса – в матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

В Україні зафіксовані 73 випадки захворювання COVID-19 ;

; Режим надзвичайної ситуації введений в десяти регіонах країни;

Ще два депутати Верховної ради заразилися коронавірусом

Верховної ради заразилися коронавірусом Глава Моз Леонід Ємець закликає ввести надзвичайний стан, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить для цього підстав;

За українським лабораторіям розвозять тести на коронавірус

Олімпійські ігри перенесені на 2021 рік

Нові випадки захворювання коронавірусом

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, зараз перевіряється 10 нових випадків захворювання коронавірусом Зокрема, серед інфікованих - ще два депутати Верховної ради: Олександр Лукашев з "Опозиційної платформи "За життя" та Руслан Горбенко з "Слуги народу". А в Івано-Франківській області у лікарні померла жінка, у якої підозрювали коронавірус, дані аналізів поки не підтверджені.

Надзвичайний стан поки не вводять

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець через коронавірус в Україні просить Верховну раду ввести надзвичайний стан (НС). За словами міністра, депутати повинні "проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану", попередньо пройшовши тест на коронавірус.

У той же час, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на даний момент необхідність вводити ПП в Україні немає, принаймні на цьому тижні. При цьому прем'єр припустив, що ситуація із захворюваністю COVID-19 в найближчі два тижні може змінитися, оскільки в країну в останні дні українці масово повертаються з-за кордону.

Тим часом, Кабінет міністрів ввів режим надзвичайної ситуації ще в чотирьох областях країни: Черкаській, Донецькій, Тернопільській та Львівській.

Паралельно Верховна рада, яка повинна буде схвалити президентський указ про введення надзвичайного, якщо такий з'явиться, готується до роботи в дистанційному режимі. У парламенті з'явився законопроект, за яким депутати зможуть обговорювати законопроекти і голосувати в режимі відеоконференції. На даний момент інформації про дату можливого позачергового засідання ВР немає.

"У складні для України часи займатися політичним хайпи фактично одно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне, не судіть інших по собі", - заявив в черговому відеозверненні до громадян президент Володимир Зеленський.

Тести на коронавірус розвозять по лабораторіях країни

Тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР тести) для виявлення коронавіруса повинні були доставити в усі лабораторії України до кінця понеділка, 23 березня. В Україну з Китаю прибули два види тестів: швидкі тести числом 250 тисяч штук і набагато більш достовірні (ПЛР тести), яких повинно вистачити на 50 тисяч досліджень. Цього тижня в Україну мають прибути нові поставки тестів і різних медичних приладдя. Раніше співрозмовники РБК-Україна в "Слуги народу" розповідали, що реальні дані про поширення коронавіруса в Україні можна буде отримати тільки після запуску масштабного тестування завдяки привезеним з Китаю тестів.

Кабмін заборонив туристичні поїздки

З 12 години 24 березня українцям заборонено покидати межі країни з туристичною метою, згідно з рішенням Кабміну. Також закриваються всі аеропорти країни, окрім "Борисполя", який прийматиме чартерні рейси з українцями, які повертаються на батьківщину.

А в Києві медики кілька годин перевіряли поїзд з евакуйованими з Латвії українцями. У деяких пасажирів була висока температура.

Зростання захворюваності в Італії уповільнився

В Італії другу добу поспіль фіксують зменшення кількості смертей від COVID-19 випадків зараження коронавірусом: менше 5 тисяч хворих і трохи більше 600 померлих. Загалом за час епідемії в країні померли вже більше 6 тисяч осіб, близько семи з половиною тисяч змогли одужати. З загального числа хворих на третьому місці в світі залишаються США - до 9 тисяч нових випадків за минулий день.

У зв'язку з пандемією коронавіруса було прийнято рішення перенести літні Олімпійські ігри в Токіо на наступний рік, подробиці перенесення повідомлять в найближчі тижні. Також за COVID-19 на невизначений термін відклали фінальні матчі футбольної Ліги чемпіонів і Ліги Європи.