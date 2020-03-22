Коронавірус в Україні і світі: головні новини 22 березня

Україна і світ продовжують боротьбу з коронавірусом, який оголошено пандемією. По всій країні влада посилє обмежувальні заходи. Закриті розважальні та громадські заклади. Міжміське і міжобласне сполучення по Україні призупинено.

У великих містах припинив роботу метрополітен, а в деяких заборонили і наземний транспорт. У Києві і областях, де виявили хворих, вже запровадили режим надзвичайної ситуації.

Кількість підозр і підтверджених випадків інфікування COVID-19 продовжує зростати. Про те, що відбувається в Україні та світі з поширення коронавіруса – в матеріалі РБК-Україна.

Важливо знати:

В Україні зафіксовано вже 47 випадків зараження;

Три випадки зараження в Україні виявилися летальними, а одна людина повністю одужала;

Надзвичайна ситуація оголошена в Києві та восьми областях;

Вже з 24 березня Верховна рада може запровадити по всій країні надзвичайний стан;

З понеділка у Києві громадським транспортом зможуть скористатися тільки працівники екстрених служб, продовольчих магазинів та аптек;

За кордоном від коронавіруса помер третій громадянин України;

В Україні зростає кількість заражених коронавірусом

У Києві зареєстровано сім нових випадків захворювання коронавірусом, сказав увечері 21 березня мер міста Віталій Кличко. Серед них дві жінки 29-ти та 39-ти років, а також п'ять чоловіків від 31-го до 50-ти років. У Центрі громадського здоров'я уточнили, що шість з семи випадків виявили за минулу добу.

Всього в столиці встановлено 10 випадків COVID-19. Вісім з них заразилися в європейських країнах, ще двоє – від хворих з Житомирській області та Києва. Зараз п'ятеро хворих знаходяться в Олександрівській лікарні, решта – самоізолювалися вдома під спостереженням лікарів.

У жителя села Липини Волинської області експрес-тест встановив наявність COVID-19. Чоловік нещодавно повернувся з Франції. Зараз його аналізи передали на лабораторні дослідження в Київ, щоб отримати остаточний результат.

Першою за кількістю випадків інфікування коронавірусом залишається Чернівецька область. Від початку поширення епідемії в Україні там захворіло 25 осіб, але за останню добу нових хворих в області не зафіксовано.

НС ще в двох областях

У Харківськоій області вирішили з 21 березня ввести режим надзвичайної ситуації. У однієї з мешканок Харкова підтвердили коронавірус.

НС ввели також в Донецькій області після виявлення першого випадку зараження COVID-19.

Нові обмеження в зв'язку з карантином

Столична влада вирішила посилити карантинні заходи в місті. З понеділка, 23 березня, громадським транспортом в Києві зможуть скористатися тільки співробітники служб, які забезпечують життєдіяльність, співробітники стратегічних підприємств, а також працівники продовольчих магазинів та аптек. Перевозити їх будуть за спеціальними перепустками. Але обмежень для пересування на власному авто немає.

У кожному громадському транспорті повинні бути присутні два представники поліції Києва та по одному – "Муніципальної варти". Вони зобов'язані забезпечити громадський порядок на зупинках та в самому транспорті.

На період карантину тимчасово забороняється користуватися дитячими та спортивними майданчиками, в парках, скверах і на прибудинкових територіях. А з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах повинні стежити за тим, щоб на 10 квадратних метрів знаходилося не більше одного споживача.

У Чернівцях з 23 березня вводиться обов'язковий масковий режим. За словами мера міста Олексія Каспрука, влада буде контролювати, щоб на ринки, супермаркети, магазини та інші працюючі об'єкти не допускалися відвідувачі без масок.

У Тернополі з 23 березня також припиняє роботу громадський транспорт. У місцевому штабі боротьби з коронавірусом повідомили, що спеціальні перевезення залишаться тільки для медиків, комунальників, правоохоронців та інших служб, які забезпечують життя міста в умовах карантину.

Надзвичайний стан в Україні

За інформацією РБК-Україна, через загрозу поширення коронавіруса, 24 березня Верховна рада може проголосувати за введення в Україні надзвичайного стану. Для цього у вівторок парламентарії можуть зібратися на позачергове засідання.

У той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вчора заявив, що в найближчі дні в Україні планують посилити обмеження на період карантину. Він наполіг на введенні "тотального повного карантину" в країні.

Коронавірус у двох народних депутатів

Народний депутат Сергій Шахов, у якого виявлений коронавірус, госпіталізований в Олександрівській лікарні Києва. Він пояснив, що рентген показав у нього "незначну пневмонію".

За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у ще одного народного депутата, його колеги з групи "Довіра" Сергія Вельможного.

Коронавірус в світі

Кількість хворих COVID-19 у світі збільшується. Разом з тим зростає і число видужавших, яке вже перевищило 91,5 тисяч осіб.

В Італії було зафіксовано найбільшу кількість смертей за добу від коронавіруса – 793 людини. Всього за час епідемії там померло більше 4800 чоловік, це найбільший показник серед всіх країн. За період пандемії коронавірус був діагностований у 53,5 тисяч італійців. Видужало понад 6 тисяч чоловік.

Лідером за кількістю хворих залишається Китай – понад 81 тис. випадків. Тим часом США увійшли до п'ятірки країн за кількістю випадків зараження COVID-19, випередивши Іран. В Нью-Йорку захворіло вже понад 5 тисяч осіб, що становить третину від усіх випадків хвороби коронавірусом в Штатах.

З 21 березня США і Канада закрила кордон для всіх, хто здійснює "неважливі" міждержавні подорожі.

У Грузії ухвалили рішення ввести надзвичайний стан на один місяць, до 21 квітня. За порушення правил ізоляції або карантину до громадян цієї країни будуть застосовувати санкції, штрафи, за повторне порушення – кримінальна відповідальність, зазначив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

У Хорватії штаб цивільної оборони збирається з 22 березня призупинити рух громадського транспорту.

У Колумбії з 25 березня і попередньо до 12 квітня буде діяти загальнонаціональний карантин. Єгипті вирішили на два тижні закрити православні церкви і мечеті.