Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли, навіщо потрібно носити маску

У МОЗ розповіли, що у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні необхідно носити маску, бо всі можуть бути потенційно інфікованими Covid-19. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що таким чином ми зменшуємо відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби.

"Хірургічна маска нас не захищає від можливого інфікування. Тому, коли зараз вас просять одягати маску при входженні до громадського транспорту, до громадських будівель, це свідчить про те, що ми зараз цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей", - заявив він.

Він додав, що при наявності респіраторних симптомів або можливого носійства коронавірусної хвороби так ми зменшуємо відстань, на яку ми можемо поширювати збудника інфекційної хвороби.

Нагадаємо, станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

Додамо, в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.