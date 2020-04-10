Коронавірус в Україні: заразились більше 2,2 тис. людей

Станом на ранок 10 квітня в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 2203. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

Вчора повідомлялось про 1892 випадки зараження коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав попередні терміни завершення карантинних обмежень, введених у зв'язку з поширенням коронавірусу.

РБК-Україна писало, що Київська ОДА допустила продовження карантину до осені, якщо люди не будуть дотримуватись обмежень через коронавірус.

Разом з тим, у Зеленського допустили послаблення карантину до 24 квітня. В ОПУ зараз "дивляться на найближчі два тижня".

Додамо, на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського було домовлено, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.