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Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 10:03
Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 900

Станом на 3 квітня в Україні заразилися коронавірусом 942 людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Нагадаємо, у Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, сьогодні в регіони України буде відправлено 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

Вчора повідомлялося про 897 заражених. Найбільша кількість заражених коронавірусом за добу була у Чернівецькій області та Києві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих коронавірусом COVID-19.

Зокрема, дозволили роботу продуктових ринків в умовах карантину. Робота продуктових ринків дозволяється тільки за умови дотримання низки вимог. МОЗ вчора уточнив умови.

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