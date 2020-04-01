Коронавірус в Україні: МОЗ опублікував свіжі дані

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на ранок в Україні 669 заражених

Станом на ранок 1 квітня в Україні кількість заражених новим коронавірусом склала 669. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За даними Центру громадянського здоров'я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський підписав проект закону про забезпечення лікування коронавірусу.

Нагадаємо, в ОРДО у жінки підтвердили випадок захворювання коронавірусом. Жінка госпіталізована і перебуває в одній з лікарень Макіївки, раніше вона зверталася з симптомами ГРВІ.

Додамо, коронавірус діагностували у мера міста Монастириська Андрія Старуха.

Крім того, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. На даний момент у лікарні працює 10 лікарів та близько 15 медсестер.

Раніше повідомлялось, що за перше порушення режиму карантину в Києві через коронавірус буде штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.